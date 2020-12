È stata trovata l'attrice che interpreterà Whitney Houston nel biopic che verrà realizzato sulla sua vita, si tratta di Naomi Ackie. Non è stato semplice individuare chi avrebbe dovuto far rivivere la bellissima e indimenticata star sul grande schermo, ma i produttori di I Wanna Dance with Somebody, così si chiamerà il film, hanno scelto proprio la 28enne inglese.

Il biopic su Whitney Houston

La regista del film Stella Meghie ha rivelato come sin dai primi istanti delle audizioni fosse chiaro come il ruolo calzasse a pennello sulla giovane attrice che ha dimostrato di essere all'altezza di interpretare una star della musica mondiale: "Naomi ci ha sorpreso ad ogni step delle audizioni, ero commossa dalla sua abilità di catturare la presenza scenica di una icona mondiale mostrando al contempo l'umanità della sua essenza interiore". Adesso che è stata individuata la protagonista si potranno iniziare anche le riprese del film, la cui sceneggiatura è stata curata da Anthony McCarten che già si è occupato di scrivere film che raccontassero la vita di personaggi noti, come per l'appunto Bohemian Rhapsody, volendo rimanere in ambito musicale, ma è stato lo sceneggiatore anche di film come "La teoria del tutto" e "L'ora più buia", entrambi dei grandi successi cinematografici degli ultimi anni.

Chi è Naomi Ackie

Ma dove abbiamo già visto Naomi Ackie? L'attrice inglese, classe 1992, pur essendo piuttosto giovane ha già avuto modo di distinguersi sul grande schermo. Nel 2016, infatti, ha interpretato il ruolo di Anna in Lady Macbeth, il film tratto dal racconto Lady Macbeth del Distretto di Mcensk dello scrittore russo Nikolaj Leskov. Per la sua interpretazione è stata insignita di un premio come miglior attrice esordiente. Sempre in ambito cinematografico la ricordiamo in Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscito lo scorso anno. Non sono mancate occasioni anche in ambito televisivo: nel 2015 ha preso parte alla serie Doctor Who?, mentre lo scorso anno è stata nel cast della nota serie tv "The End of F***ing World".