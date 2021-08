“No Time to Die”, l’ultimo James Bond arriva finalmente in Italia il 30 settembre “No Time to Die”, il nuovo e attesissimo film della saga di James Bond arriverà nelle sale il 30 settembre in Italia. Penalizzato dalle chiusure a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto la produzione a numerosi rinvii, la prima mondiale dell’ultimo film con Daniel Craig nel ruolo di James Bond è prevista per il 28 ottobre alla Royal Albert Hall di Londra.

Ci siamo, finalmente, anche se lo abbiamo ripetuto già troppe volte. "No Time to Die", il nuovo e attesissimo film della saga di James Bond arriverà nelle sale il 30 settembre in Italia. Penalizzato dalle chiusure a causa dell'emergenza coronavirus che ha costretto la produzione a numerosi rinvii, la prima mondiale dell'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo di James Bond è prevista per il 28 ottobre alla Royal Albert Hall di Londra. Negli Stati Uniti, l'uscita è invece prevista l'8 ottobre. Questa volta è tutto super confermato: non ci saranno altri slittamenti.

L'ultimo Bond Movie con Daniel Craig

"No Time to Die" sarà il quinto e ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond. L'attore supererà così Pierce Brosnan, fermo a quattro interpretazioni, ma non arriverà ad eguagliare Sean Connery, sei interpretazioni dal 1962 al 1971, con una pausa nel 1969, lasciando il ruolo all'unica partecipazione di George Lanzeby. Il più longevo è stato Roger Moore: sette film in 12 anni. Nel triennio 1987-1989, sono stati girati due film con Timothy Dalton.

La trama di No Time to Die

In "No Time to Die", James Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo una specie di pensione in Giamaica. Purtroppo, però, la sua pace dura poco. Quando il vecchio amico Felix Leiter, agente della CIA, si presenta per chiedergli un aiuto, inizia una missione per salvare uno scienziato rapito. Un criminale pericoloso, il cui nome è Safin (Rami Malek) dotato di una nuova arma tecnologica è sulle sue tracce. Il film è diretto da Cary Joji Fukunaga. Il cast, oltre a Daniel Craig, è composto da Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes. . La sceneggiatura è firmata da Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis & Robert Wade e Scott Z. Burns.