Oscar 2022: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è il film candidato per l’Italia E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è il film che rappresenterà l’Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli Oscar 2022. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination sarà l’8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo, in una delle date più attese dell’anno cinematografico.

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è il film scelto per rappresentare l'Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli Oscar 2022. A deciderlo, la commissione di selezione istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy, riunita oggi 26 ottobre 2021. Il film di Sorrentino è stato scelto tra le 18 pellicole di cui era stata proposta candidatura tra film distribuiti in Italia o in previsione di essere distribuiti tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. L'annuncio ufficiale di tutte le nomination sarà l'8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo.

I 18 film che erano stati candidati per la selezione

– 3/19 di Silvio Soldini

– A CHIARA di Jonas Carpignano

– ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo

– L'ARMINUTA di Giuseppe Bonito

– IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice

– E' STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

– ENNIO di Giuseppe Tornatore

– I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini

– FREAKS OUT di Gabriele Mainetti;

– I GIGANTI di Bonifacio Angius;

– LEI MI PARLA ANCORA di Pupi Avati;

– MONDOCANE di Alessandro Celli;

– PARSIFAL di Marco Filiberti

– QUI RIDO IO di Mario Martone

– LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini

– SUPEREROI di Paolo Genovese

– TRE PIANI di Nanni Moretti

– YAYA E LENNIE-The Walking Liberty di Alessandro Rak

I premi vinti da È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

È stata la mano di Dio è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento – Gran premio della giuria e il premio Marcello Mastroianni, per i giovani emergenti, dal giovane Filippo Scotti alla sua prima esperienza cinematografica.

Sorrentino nel suo discorso al ritiro del premio a Venezia è stato tradito da una forte commozione, ha ricordato gli anni sempre al fianco di Toni Servillo, molto criticati da qualcuno, e si è lasciato andare a un ringraziamento speciale: