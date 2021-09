Paolo Sorrentino e la tragica morte dei genitori: la storia vera dietro È stata la mano di Dio Il film di Paolo Sorrentino è tra i grandi titoli della Mostra del Cinema 2021 ed è il primo lavoro autobiografico per il regista. Oltre all’amore per il cinema e il mito di Maradona, in È stata la mano di Dio si riecheggia il suo dramma personale: rimase orfano a soli 16 anni per un incidente domestico. E proprio al campione argentino deve probabilmente la sua sopravvivenza.

A cura di Valeria Morini

Dopo aver raccontato la storia politica italiana attraverso i suoi personaggi più controversi (Andreotti ne Il Divo e Berlusconi in Loro) e aver riflettuto in modo variegato su temi come la società e la meschinità umana, Paolo Sorrentino è passato per la prima volta al racconto autobiografico. È stata la mano di Dio, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, è ispirato alla vita dello stesso Sorrentino, segnata purtroppo da un grave lutto: la morte dei suoi genitori in un tragico incidente domestico. Come lascia intuire il titolo, il regista parla anche della sua adorazione assoluta per il mito di Diego Armando Maradona (che non a caso appare, interpretato da un attore/sosia, nel suo La giovinezza). Non si tratta di una mera passione calcistica, perché al giocatore argentino Sorrentino deve la vita.

Paolo Sorrentino orfano dei genitori a soli 16 anni

Cresciuto nel quartiere Vomero di Napoli, Sorrentino ebbe un'infanzia felice con i genitori Concetta "Tina" e Salvatore "Sasà". Tifoso del Napoli, rimase entusiasta dell'approdo di Maradona nella squadra partenopea. Purtroppo, quando aveva 16 anni, un dramma terribile sconvolse la sua vita, segnandolo per sempre. Con la famiglia, erano soliti andare in vacanza in montagna, in una casetta a Roccaraso, in Abruzzo. In un tragico weekend mamma e papà rimasero vittime di una fuga di monossido di carbonio sprigionato da una stufa. Per una fortunata circostanza, proprio grazie a Maradona e al suo tifo per il calcio, Sorrentino si salvò: il padre gli diede il permesso di restare in città per poi andare a seguire la sua squadra del cuore in trasferta, per Empoli-Napoli. Ne parlò molti anni più tardi, nel 2016, al Corriere della Sera.

A me Maradona ha salvato la vita. Da due anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il week end in montagna, nella casetta di famiglia a Roccaraso; ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire: Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente. In questi casi non ti dicono tutto subito. Ti preparano, un poco alla volta. Papà e mamma erano morti nel sonno. Per colpa di una stufa. Avvelenati dal monossido di carbonio. Mia sorella più grande, Daniela, che già conviveva, venne eroicamente a vivere per un anno con me e mio fratello Marco. Poi rimasi da solo, nella casa al Vomero. Un tempo che ricordo come un limbo. Ero quasi in stato confusionale.

Un lutto che ha segnato la vita di Paolo Sorrentino

Sorrentino e la sua famiglia

Sorrentino aveva affrontato l'argomento anche nel programma di Raffaella Carrà A raccontare comincia tu: "Sono dolori enormi, non ci si libera più: si attutiscono, si trasformano, uno dei tanti tipi di dolori che a una determinata età condizionano la vita. Non necessariamente in peggio: i dolori sono anche portatori di trasformazioni intelligenti. Da un lato dà e dall’altro toglie. La sensazione inconscia è quella di un abbandono seppur non deliberato, ma è quello". "La mia giovinezza è terminata quel giorno", disse più avanti a Vanity Fair, "Non esiste un tempo giusto per perdere i genitori, ma perderli in adolescenza è un problema molto serio". Il regista ci ha messo molto a rielaborare il lutto e a mettere in un film quel dolore e il conseguente bisogno di rifugiarsi nell'immaginazione, che lo ha portato a interrompere gli studi in Economia e Commercio a cinque esami dalla laurea e a lavorare nel cinema.

Sorrentino negli anni 90

La storia di Sorrentino in È stata la mano di Dio

Il film è per l'appunto È stata la mano di Dio, dove Fabietto Schisa, il protagonista che rappresenta un alter ego di Sorrentino, è interpretato dal giovane Filippo Scotti. Toni Servillo e Teresa Saponangelo sono i genitori, una scelta non casuale dal momento che Servillo ha sempre ricordato a Sorrentino il padre Sasà. Il cast che comprende anche Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Renato Carpentieri. Queste le parole dello stesso regista, che ha presentato il film su Instagram.