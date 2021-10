Peaky Blinders si chiuderà con un film: “Le riprese inizieranno nel 2023” Buone notizie per i fan di Peaky Blinders: le avventure dei fratelli Shelby continueranno anche dopo la sesta e ultima stagione, che arriverà nella primavera del 2022. Il creatore della serie, Steven Knight, ha annunciato che ci sarà un film basato sulla storia, le cui riprese inizieranno nel 2023, che sarà il capitolo conclusivo della saga.

A cura di Elisabetta Murina

Buone notizie per i fan di Peaky Blinders: le avventure dei fratelli Shelby non si concluderanno nella sesta stagione. Il creatore della serie targata Netlfix, Steven Knight, ha raccontato a Variety che il finale della storia sarà un film le cui riprese inizieranno nel 2023: "Scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham e questo sarà probabilmente la fine della strada per ‘Peaky Blinders'"

Peaky Blinders il film, il capitolo finale della saga

In occasione del BFI London Film Festival, Steve Knight ha raccontato a Variety il destino di Peaky Blinders, la serie targata Netflix di cui è creatore. Fino ad oggi, i fan erano convinti che la sesta stagione (che arriverà nella primavera del 2022) sarebbe stata l'ultimo capitolo delle vicende dei fratelli Shelby. Invece, non sarà così: "Scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham e questo sarà probabilmente una sorta di finale del viaggio di ‘Peaky Blinders' come noi lo conosciamo". A chiudere il cerchio del racconto, dunque, non ci sarà nessuna settima stagione, ma un film basato sulla serie, le cui riprese inizieranno nel 2023 e di cui non si hanno ancora informazioni. Knight, poi, ha fatto sapere che potrebbero esserci degli altri show legati a Peaky Blinders, preferendo non usare il termine spin-off. Se così dovesse essere, preferirebbe passare il testimone a qualcun altro.

Cosa sappiamo della sesta stagione di Peaky Blinders

Ambientata nella nebbiosa Birmingham degli anni venti, Peaky Blinders ha trionfato ai British Academy Film Awards del 2018, riscuotendo un grande successo. I fan stanno aspettando la sesta e ultima stagione della serie da diversi anni. Le riprese, infatti, sono iniziate nel 2019 ma sono state posticipate a causa della pandemia. Adesso, la data di rilascio sembra più vicina: Knight ha affermato che al momento il progetto è in post produzione e l'uscita è prevista per la primavera del 2022.

Il cast del film di Peaky Blinders

Ancora non si sa di cosa parlerà il film conclusivo di Peaky Blinders, né quali saranno i personaggi. È probabile che, trattandosi di una continuazione della storia, ritroveremo nel cast molti dei personaggi principali. Purtroppo, però, non rivedremo Helen McCrory, l'attrice che interpretava Polly Gray, scomparsa a soli 52 anni a causa del cancro, né Toby Kirkup, che interpretava il ruolo secondario di un agente di polizia, morto in Inghilterra a causa di un arresto cardiaco.