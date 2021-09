Perché è stato dato il Leone d’Oro alla carriera a Roberto Benigni Perché Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d’Oro 2021 alla carriera al Festival di Venezia? La motivazione è stata data da Jane Campion nel discorso di consegna: “In questo momento difficile per i registi, per le persone di tutto il mondo così come qui in Italia, c’è bisogno di Roberto Benigni”.

Roberto Benigni è stato insignito del prestigioso Leone d'Oro alla carriera, nel corso della cerimonia di apertura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021. Ma perché il comico e regista toscano ha ricevuto questa onorificenza, toccata prima a lui ad artisti del calibro di John Ford, Charlie Chaplin, Michelangelo Antonioni, Claudia Cardinale, Ingmar Bergman e Orson Welles?

Le parole di Jane Campion

La motivazione è stata data nel discorso di Jane Campion, regista di The Power of the Dog, quest'anno in concorso, che ha consegnato il premio a Roberto Benigni. In precedenza, precisamente nel mese di aprile 2021, il direttore Alberto Barbera dopo parere positivo del CdA del Festival, ha anticipato l'accoglienza della proposta. Questa sera, Jane Campion ha così espresso la sua motivazione:

In questo momento difficile per i registi, per le persone di tutto il mondo così come qui in Italia, c'è bisogno di Roberto Benigni. È un genio comico con un cuore e una sincerità che possono incarnare la gioia. Per favore, tutti voi al festival siate pronti a innamorarvi, se non di qualcun altro, allora di Roberto Benigni. Sua moglie Nicoletta Braschi è la sua Beatrice, la sua guida, la sua bellezza scandalosa, il suo pari artistico, il suo pensiero libero, la mente aperta, il profondo stupore poetico, il suo miracolo. E il leone sarà il loro animale domestico condiviso.

La motivazione di Alberto Barbera

Con queste parole, il direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, anticipava la volontà di consegnare il Leone d'Oro alla carriera 2021 a Roberto Benigni:

Sin dai suoi esordi, avvenuti all’insegna di una ventata innovatrice e irrispettosa di regole e tradizioni, Roberto Benigni si è imposto nel panorama dello spettacolo italiano come una figura di riferimento, senza precedenti e senza eguali. Alternando le sue apparizioni su palcoscenici teatrali, set cinematografici e studi televisivi con risultati di volta in volta sorprendenti, si è imposto in virtù della sua esuberanza e irruenza, della generosità con cui si concede al pubblico e della gioiosità appassionata che costituisce la cifra forse più originale delle sue creazioni. Con ammirevole eclettismo, senza mai rinunciare a essere se stesso, è passato dal vestire i panni dell’attore comico tra i più straordinari della pur ricca galleria di interpreti italiani, a quelli di regista memorabile in grado di realizzare film di enorme impatto popolare, per trasformarsi da ultimo nel più apprezzato interprete e divulgatore della ‘Divina Commedia’ dantesca. Pochi artisti hanno saputo come lui fondere la sua comicità esplosiva, spesso accompagnata da una satira dissacrante, a mirabili doti d’interprete – al servizio di grandi registi come Federico Fellini, Matteo Garrone e Jim Jarmusch – nonché di avvincente e raffinato esegeta letterario.

Tutti i Leone d'Oro alla carriera

Questi sono stati tutti i Leone d'Oro consegnati alla carriera. Nel 1969 e nel 1970, si chiamavano omaggi. Nel 1971 è stato ufficialmente istituito il Leone d'Oro. Tra il 1973 e il 1981 non sono stati assegnati. Anche nel 1984 non è stato assegnato alcun Leone d'Oro alla carriera.

1969: omaggio a Luis Buñuel

1970: omaggio a Orson Welles

1971: John Ford, Marcel Carné, Ingmar Bergman

1972: Charlie Chaplin, Anatoli Golovnya, Billy Wilder

1973-1981: non assegnato

1982: Alessandro Blasetti, Frank Capra, George Cukor, Jean-Luc Godard, Sergej Yutkevic, Alexander Kluge, Akira Kurosawa, Michael Powell, Satyajit Ray, King Vidor, Cesare Zavattini, Luis Buñuel

1983: Michelangelo Antonioni

1984: non assegnato

1985: Federico Fellini, più un Leone d'oro speciale a Manoel de Oliveira e John Huston

1986: Paolo e Vittorio Taviani

1987: Luigi Comencini, Joseph L. Mankiewicz

1988: Joris Ivens

1989: Robert Bresson

1990: Miklós Jancsó, Marcello Mastroianni

1991: Mario Monicelli, Gian Maria Volonté

1992: Francis Ford Coppola, Jeanne Moreau, Paolo Villaggio

1993: Claudia Cardinale, Roman Polanski, Robert De Niro, Steven Spielberg

1994: Ken Loach, Suso Cecchi D'Amico, Al Pacino

1995: Woody Allen, Alain Resnais, Martin Scorsese, Giuseppe De Santis, Goffredo Lombardo, Ennio Morricone, Alberto Sordi, Monica Vitti

1996: Robert Altman, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Michèle Morgan

1997: Gérard Depardieu, Stanley Kubrick, Alida Valli

1998: Sophia Loren, Andrzej Wajda, Warren Beatty

1999: Jerry Lewis

2000: Clint Eastwood

2001: Éric Rohmer

2002: Dino Risi

2003: Dino De Laurentiis, Omar Sharif

2004: Manoel de Oliveira, Stanley Donen

2005: Hayao Miyazaki, Stefania Sandrelli, Isabelle Huppert

2006: David Lynch

2007: Tim Burton, Bernardo Bertolucci

2008: Ermanno Olmi

2009: John Lasseter e i registi della Disney Pixar

2010: John Woo

2011: Marco Bellocchio

2012: Francesco Rosi

2013: William Friedkin

2014: Thelma Schoonmaker e Frederick Wiseman

2015: Bertrand Tavernier

2016: Jean-Paul Belmondo e Jerzy Skolimowski

2017: Jane Fonda e Robert Redford

2018: David Cronenberg e Vanessa Redgrave

2019: Julie Andrews e Pedro Almodóvar

2020: Ann Hui e Tilda Swinton

2021: Roberto Benigni e Jamie Lee Curtis[