Warner Bros. ha diffuso un video-trailer con le immagini in anteprima delle più importanti uscite cinematografiche del 2021. che arriveranno contemporaneamente in sala e su Hbo Max. Ed è l'occasione per vedere finalmente un breve assaggio di "The Many Saints of Newark", il film prequel della serie di culto "I Soprano", che vede protagonista un giovane Tony Soprano. La curiosità intorno all'attore chiamato a ereditare i panni del compianto James Gandolfini è tanta, soprattutto vista la parentela che li lega. Il personaggio sarà infatti impersonato da Michael Gandolfini, il figlio dell'attore morto nel 2013. Il film dovrebbe uscire nel settembre 2021.

Il video con il figlio di James Gandolfini

Nel filmato, che trovate qui di seguito e mostra le immagini di titoli come "Dune", "The Suicide Squad", "Tom & Jerry the Movie", il nuovo film di Clint Eastwood "Cry Macho", "Godzilla vs Kong" e "Judas and the Black Messiah" (sulle Pantere nere), la brevissima anticipazione di "The Many Saints of Newark" è all'incirca al minuto 0.20. Vediamo un Antonio "Tony" Soprano a Newark, nel corso delle tensioni tra italoamericani e afroamericani che sconvolsero la città del New Jersey alla fine degli anni 60. Il film è diretto da Alan Taylor e scritto da David Chase e Lawrence Konner. Nel cast, Ray Liotta, Vera Farmiga, Corey Stoll, Leslie Odom Jr. e Alessandro Nivola.

Chi è Michael Gandolfini

Non sarà facile per Michael Gandolfini gestire questa scomoda eredità, dal momento che il ruolo di Tony Soprano è quello che ha regalato la celebrità al padre James, morto a Roma per un attacco di cuore a 51 anni. Il giovane attore, classe 1999, è nato dal primo matrimonio con Marcy Wudarsk; ha una sorellastra, Liliana Ruth Gandolfini, figlia della seconda moglie Deborah Lin. Michael ha esordito nel film "Ocean's 8" e ha recitato anche in "The Boy, the Dog and the Clown" e nella serie "The Deuce". Lo vedremo inoltre in "Cherry", il nuovo film dei fratelli Russo con Tom Holland.