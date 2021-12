Red Notice 2 si farà: è già il film più visto nella storia di Netflix Red Notice ha superato il record di “Bird Box” in 18 giorni. Al film di Sandra Bullock erano servite quattro settimane per arrivare a quelle visualizzazioni.

Red Notice è il film più visto nella storia di Netflix. Sembrava impossibile superare il record imposto da Bird Box, film con Sandra Bullock diretto da Susanne Bier, e invece il film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds ha polverizzato il precedente risultato di 282 milioni di ore visualizzate con un incredibile totale di 328.8 milioni di ore. In parole povere, più del 50% degli abbonati mondiali al servizio ha già visto il film. È un dato che tenderà ad aumentare, considerato che il film è uscito su Netflix il 12 novembre, meno di un mese fa.

Red Notice verso la produzione di un sequel

Red Notice ha superato il record di "Bird Box" in 18 giorni. Al film di Sandra Bullock erano servite quattro settimane per arrivare a quelle visualizzazioni. Il film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds resta tuttora stabilmente in cima alle visualizzazioni di 94 dei 180 paesi in cui il servizio è disponibile. La produzione di un sequel non è stata ancora ufficializzata ma a questo punto sembra davvero scontata, anche in relazione al finale tutto sommato aperto.

Le metriche Netflix: come si calcolano le visualizzazioni

È da più o meno un mese che Netflix ha cambiato le sue metriche annunciando la nuova classifica settimanale "Top 10 su Netflix", aggiornata ogni martedì e basata sulle ore di visione registrate dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Di queste metriche fanno parte sia gli originali Netflix sia i titoli disponibili in licenza. Ma qual è la metodologia che Netflix applica per stilare le sue "Top 10"? Netflix fa sapere che stila le sue liste "in base al numero di ore di visione per ciascun titolo e cioè il numero totale di ore che gli abbonati hanno trascorso guardando la stagione di una serie o un film". Nel conteggio, quindi, valgono anche i rewatch. Le serie tv sono conteggiate separatamente, vale a dire che in una classifica è possibile ritrovare due o più stagioni differenti di una stessa serie. I dati sono affidati a un'agenzia di consulenza esterna.