Da quando Bridgerton è comparsa su Netflix e il mondo ha conosciuto Regé-Jean Page, sembra che nessuno possa farne più a meno. L'attore britannico, infatti, ha raggiunto in men che non si dica un enorme successo e il suo nome sta rimbalzando da una produzione all'altra, attestando la sua nuova popolarità. Intanto che si vociferano possibili collaborazioni, ce n'è una che è stata confermata: sarà uno dei protagonisti del nuovo film di Dungeons & Dragons.

Il nuovo film di Dungeons & Dragon

Si tratta di una produzione voluta da Hasbro/eOne e Paramount che si ispira all'omonimo gioco di ruolo fantasy nato nel 1973 e nella quale figureranno anche altri attori noti Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. La regia del progetto, che ritorna sul grande schermo dopo vent'anni dalla prima riproduzione cinematografica, sarà affidata a Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Il primo film, Dungeons & Drangon-Che il gioco abbia inizio, ha poi dato vita ad una serie di sequel e spin-off per la tv. È quindi un progetto molto atteso per i fan del gioco e Regé-Jean Page pare che abbia un ruolo decisamente importante.

La carriera in ascesa di Regé-Jean Page

La carriera dell'arcinoto Duca di Hastings sta prendendo il volo e, oltre alla seconda stagione della serie che gli ha regalato notorietà, le cui riprese dovrebbero partire in primavera, l'attore britannico pare che stia valutando proposte lavorative che giungono da ogni dove. Si era infatti parlato anche di un possibile ruolo come James Bond, notizia che poi è stata prontamente smentita, nonostante facesse gola al giovane interprete che, intanto, è riuscito ad accaparrarsi in questi mesi premi e candidature a dir poco importanti per la sua interpretazione nella serie di Shonda Rhimes. Quello che è certo, senza dubbio, è il fatto che Regé-Jean Page è diventato un vero e proprio sex symbol, ma per coloro che lo immaginavano scapolo, c'è in realtà una fidanzata pronta ad infrangere i sogni di tutte le sue fan.