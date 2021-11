Reunion del cast di Harry Potter: “Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson insieme 20 anni dopo” Per festeggiare i 20 anni dall’uscita del primo film (Harry Potter e la Pietra Filosofale), la Warner Bros starebbe pensando a una reunion con i tre protagonisti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. A farlo sapere è il sito inglese The Sun. Le riprese dovrebbero svolgersi nei Warner Bros Studio Tour di Londra e lo speciale dovrebbe riprendere alcune delle scene simbolo della saga.

A cura di Elisabetta Murina

Ron (Rupert Grint), Harry (Daniel radcliffe) e Hermione (Emma Watson) nel primo film

Harry, Ron e Hermione di nuovo nelle incantate stanze di Hogwarts, che per anni è stata la loro casa. Cresciuti, un pò diversi da come li abbiamo lasciati l'ultima volta, ma sempre alle prese con la magia. E non è l'effetto di una sorta di incantesimo, ma qualcosa che potrebbe succedere davvero: secondo il The Sun, i tre attori protagonisti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, sarebbero stati chiamati dalla Warner Bros per girare una reunion di Harry Potter, in occasione dei 20 anni dall'uscita del primo film (Harry Potter e la Pietra Filosofale), che in Italia saranno festeggiati con un ritorno al cinema. Per ora è tutto ancora un mistero, ma già il rumor è bastato per far sognare i milioni di fan della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.

Cosa sappiamo della reunion di Harry Potter

Per festeggiare i 20 anni dall'uscita del primo film della saga, la Warner Bros starebbe pensando a una reunion di Harry Potter con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri attori del cast. Stando al The Sun, le riprese dello speciale si svolgeranno nei Warner Bros Studio Tour di Londra, che negli ultimi anni sono diventati una tappa obbligatoria per tutti i fan di Harry Potter che visitano la capitale inglese. Cosa racconterà questa reunion, per certi versi simile a quella della serie Friends appena fatta, è ancora un mistero. Una fonte ha svelato al sito inglese:

"Sarebbe fantastico se il progetto andasse in porto. Hanno offerto al cast un sacco di soldi per riunirsi. Molti degli attori hanno ormai voltato pagina, ma è stato quel film a dare loro la notorietà. Hanno tutti tanti bei ricordi dei tempi trascorsi sul set insieme. Tutti sperano che accada".

Pare che saranno ricreate alcune delle scene preferite dai fan, come l'arrivo al binario 9 3/4, il viaggio sull'Hogwarts Express, e il romantico Ballo del Ceppo del quarto film. Al momento non c'è ancora la conferma ufficiale. Se dovesse arrivare, magari il cast festeggerà alzando un bicchiere di BurroBirra a I Tre manici di scopa, il solito pub di sempre.

Una delle location dei film di Harry Potter (IG @wbtourlondon)

L'indizio di Bonny Wright (Ginni Weasley)

Per il momento, la reunion di Harry Potter sembra ancora avvolta dal mistero. Tuttavia, Bonny Wright, Ginny Weasley nella saga, ha condiviso un indizio che potrebbe confermare il ritorno del cast. Su Instagram, l'attrice dai capelli rossi ha pubblicato una storia in cui svela di aver girato "qualcosa di veramente eccitante, che l'ha commossa", accompagnando il tutto con il simbolo della saetta, familiare ai fan dei film e certamente non casuale.