"È stato fatto tutto. E anche di più". Robert Downey Jr. abbandona definitivamente Iron Man e Tony Stark. Era una decisione ovviamente già nota, che si ufficializza per l'ennesima volta con le sue parole ufficiali al giornale indiano Hindustan Times. Dopo l'ultimo film campione d'incassi Avengers: Endgame, l'attore 55enne sente l'esigenza di cambiare e chiudere per sempre un ciclo felice della sua carriera.

Le parole di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. è stato tassativo sull'idea di ritornare in qualche modo a Iron Man e a Tony Stark. Un'esperienza durata dieci anni nella quale ha dato tutto quello che c'era da dare.

Interpretare il ruolo di Tony Stark e di Iron Man è stato intenso. Il ruolo l'ho scavato a fondo. Un'esperienza fantastica durata dieci anni che è stata pienamente soddisfacente dal punto di vista creativa. È stato fatto tutto e anche di più, ho fatto tutto quello che ho potuto. Ora è il momento di dedicarmi ad altro. È la chiave di tutto: evolvere.

La vita privata e i figli

All'età di 55 anni, Robert Downey Jr. pensa soprattutto alla sua famiglia. Così rivela che ogni volta che arriva una nuova proposta, è soprattutto a loro che pensa.

Ogni volta che mi arriva una sceneggiatura penso al tipo di impegno che mi viene richiesto e al tempo che trascorrerò lontano dai miei figli. Sono un uomo di mezza età, ormai, e posso cominciare a guardare quello che ho alle mie spalle e realizzare che fa tutto parte del viaggio, tutte le cose finiscono prima o poi. Mi sento molto fortunato, mi sento grato per l'eternità per essere arrivato dove sono arrivato.

Sherlock Holmes, la situazione sul terzo film

Su Sherlock Holmes, il discorso è diverso. Il terzo film legato all'universo cinematografico nato dal personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle sarebbe in fase di pre-produzione ma l'attore auspica che si possa aprire un vero e proprio "universo" come è stato per la Marvel: