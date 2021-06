Rooney Mara e Joaquin Phoenix coppia nella vita e non solo: faranno insieme un altro film Diventati da poco genitori del piccolo River (così chiamato in onore del fratello di Joaquin, l’attore morto nel 1993), i due divi torneranno a recitare insieme in un film dal titolo Polaris, a conferma della loro grande intesa dentro e fuori lo schermo., Si tratta della quarta collaborazione dopo Lei, Maria Maddalena e Don’t Worry.

A cura di Valeria Morini

Rooney Mara e Joaquin Phoenix sembrano davvero inseparabili, fuori e dentro lo schermo. La coppia da poco ha avuto il primo figlio, nato nel settembre 2020 e chiamato River in onore del fratello scomparso di lui, l'indimenticato divo River Phoenix morto d'overdose nel 1993. Non contenti di dividere la quotidianità, lavoreranno nuovamente insieme in un film, intitolato Polaris. Sarà la loro quarta collaborazione.

Cosa sappiamo sul film

La notizia arriva dalla regista della pellicola, la scozzese Lynne Ramsay che dal Festival Internazionale "Cinema Jove" di Valencia ha parlato al giornale El Español. Phoenix ha già lavorato con lei in A Beautiful Day – You Were Never Really Here: “È pazzo, ma è il miglior attore che abbia mai incontrato. Tutto ciò che fa sul set ha una ragione. È molto più difficile quando ti viene in mente un'idea originale come questa, ma è impossibile non emozionarsi quando stai preparando un film con Joaquin". Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, se non il fatto che non dovrebbe arrivare a brevissimo: Phoenix è impegnato in altri lavori tra cui Kitbag di Ridley Scott in cui interpreterà Napoleone, mentre la regista girerà pure gli adattamenti di un racconto di Margaret Atwood (Stone Mattress) e del romanzo La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King.

I film in cui Rooney Mara e Joaquin Phoenix hanno recitato insieme

Che siano bellissimi insieme è evidente a chiunque, ma l'alchimia tra Phoenix e la Mara è confermata anche dal fatto che i due amano molto lavorare sullo stesso set. La prima volta è stata in Lei, film di Spike Jonze del 2013 in cui lui era il protagonista e l'attrice di Uomini che odiano le donne aveva un ruolo secondario. Non è chiaro se già all'epoca tra i due sia nato qualcosa, dal momento che la relazione è stata ufficializzata solo al Festival di Cannes 2017. Pare piuttosto che siano stati gli altri due film a far sbocciare l'amore. L'attore premio Oscar per Joker e la collega/compagna hanno lavorato fianco a fianco anche in Maria Maddalena di Garth Davis (nei panni di Gesù e Maria di Magdala) e Don't Worry di Gus Van Sant, entrambi usciti nel 2018.