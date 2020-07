I Fratelli Russo sono noti per aver diretto alcuni tra i film più amati degli ultimi anni e che hanno riscosso un successo clamoroso al botteghino, come per esempio Avengers:Endgame, ma adesso sono pronti ad affrontare un nuovo progetto, si chiama The Gray Man sarà prodotto da Netflix e si tratta di un thriller. Ma cosa più importante sono stati scelti i protagonisti che saranno due volti noti dello cinema hollywoodiano, ovvero Chris Evans e Ryan Gosling.

Evans e Gosling nei panni di due killer professionisti

Il sito Deadline riporta che Netflix ha stanziato 200 milioni di dollari di budget ai due registi per realizzare la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009. Joe Russo ha scritto una prima bozza della sceneggiatura di "The Gray Man" su cui sono poi intervenuti Christopher Markus e Stephen McFeely. Si tratta in sostanza di un thriller d'azione che vede due killer professionisti rincorrersi e sfidarsi: Court Gentry (Gosling) che viene seguito in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Evans), un ex partner di Gentry alla CIA. In realtà la saga conta almeno dieci libri, diventati un grande successo nel corso degli anni e si pensa che proprio Gosling possa interpretare il personaggio principale per più di un sequel.

Di cosa parla il libro

La trama del libro ruota, per l'appunto, attorno alla figura di Court Gentry, un agente sotto copertura conosciuto come "L'uomo grigio" capace di svolgere qualsiasi azione missione senza che farsi scoprire, alle volte riuscendo in imprese impossibili. Arriva un momento, però, durante il quale cercheranno di eliminarlo, ma ovviamente non sarà così semplice per i suoi nemici. Gentry gli dimostrerà che tra uccidere per guadagnarsi da vivere e uccidere per rimanere in vita, non ha alcuna differenza.

Gli ultimi lavori dei Fratelli Russo

Non è certo la prima volta che i Fratelli Russo si cimentano a dirigere un film d'azione, ricordiamo infatti a questo proposito "The Winter Soldier", "Civil War", "Infinity War" e, ovviamente anche"Endgame" per Marvel Studios Anthony e Joe Russo si sono dati da fare con la loro società di produzione AGBO con cui hanno prodotto i thriller d'azione City of Crime e Tyler Rake, l'acclamato horror sovrannaturale Relic, il film biografico Cherry con Tom Holland e il film fantascientifico Everything Everywhere All at Once, questi ultimi attualmente in post-produzione.