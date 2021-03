Dopo mesi di dibattito sulla Zack Snyder's Justice League è tempo di voltare pagina e dedicarsi al nuovo prodotto DC/Warner, perché è uscito il primo trailer dell'attesissimo The Suicide Squad – Missione Suicida, diretto da James Gunn. Il gruppo è in parte lo stesso del precedente, quasi omonimo e pasticciatissimo Suicide Squad di David Ayer (torna per la terza volta Margot Robbie nei panni dell'iconica Harley Quinn), ma – a quando si vede dal promo, vietato ai minori – ci sono anche dosi massicce di violenza, tante risate, una sana ironia trash, uno squalo antropomorfo, volgarità, parolacce e politicamente scorretto come se non ci fosse un domani.

Al cinema dal 5 agosto

Il cinecomic per famiglie della Disney/Marvel appare dunque molto lontano (ascoltare per credere la curiosa definizione della pioggia ad opera di Harley Quinn). Il merito è del genio irriverente di James Gunn, preso in prestito proprio dalla Disney – grazie a un temporaneo licenziamento per dei vecchi tweet – dove ha firmato i due capitoli de I guardiani della galassia che sono probabilmente la cosa migliore prodotta nel MCU. Qui il regista sembra essere stato lasciato ancora più libero di muoversi, grazie alla vena più adulta della DC/Warner (che ha prodotto cose infelici ma anche un filmone come Joker) e allo spirito anti-eroico della Suicide Squad, team formato da "cattivi". Warner annuncia l'uscita nei cinema: pandemia permettendo, il film arriverà in sala il 5 agosto.

La trama e il cast di The Suicide Squad

Ispirato ai fumetti di Suicide Squad degli anni '80 ma anche ai film di guerra, non è né un sequel né un reboot di Suicide Squad del 2016 ma "è quello che è", per usare le parole di James Gunn. Tutto ruota intorno alla missione che vede protagonista un gruppo di galeotti, mandati dalla Task Force X sull'isola di Corto Maltese (!). Il cast comprende Margot Robbie (Harleen Quinzel / Harley Quinn), Idris Elba (Robert DuBois / Bloodsport), John Cena (Christopher Smith / Peacemaker), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jai Courtney (George "Digger" Harkness / Captain Boomerang), Peter Capaldi (Clifford DeVoe / Thinker), Viola Davis (Amanda Waller). King Shark, lo squalo, è doppiato nientemeno che da Sylvester Stallone.

Il poster del film di James Gunn