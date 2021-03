Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a fare coppia nel nuovo film di Tom e Jerry. Il film arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 18 marzo e sarà impreziosito dalle due voci più amate della tv nostrana inserite all'interno di un nuovo capitolo che riaccende la storica rivalità tra i due cartoon. Il film, disponibile per l'acquisto o per il noleggio premium su tutte le principali piattaforme: Amazon Prime Video, Apple Tv, Chili, Rakuten Tv, e su Sky Primafila e Infinity, è un mix emozionante di animazione classica e live action. Un nuovo grande titolo nel solco dei grandi film d'animazione a tecnica mista, da "Chi ha incastrato Roger Rabbit?" a "Space Jam".

La trama di Tom e Jerry

Il film "Tom & Jerry", diretto da Tim Story, porta la strana coppia in uno dei migliori hotel di New York. Questa sarà la nuova casa del topo Jerry, alla vigilia di quello che è considerato il "matrimonio del secolo". Il disperato organizzatore dell'evento decide di assumere il gatto Tom per catturare il topo, ma non tutto va come previsto. Lo staff dell'hotel cospira contro tutti e tre i protagonisti di questa divertente commedia con Chloë Grace Moretz (“Cattivi Vicini 2”, “La Famiglia Addams”), Michael Peña (“Cesar Chavez,” “American Hustle”, “Ant-Man”), Rob Delaney (“Deadpool 2”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Colin Jost (“Single ma non troppo”, “Saturday Night Live”), e Ken Jeong (“Crazy & Rich”, “Una Notte da Leoni”, “Transformers 3”).

La produzione

Warner Bros. Pictures e Warner Animation Group presentano il film che è scritto da Kevin Costello, basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. I produttori esecutivi sono Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman, ed Allison Abbate. Il team creativo include il direttore della fotografia Alan Stewart, lo scenografo James Hambidge, al montaggio Peter S. Elliot, la costumista Alison McCosh. La musica è composta da Christopher Lennertz.