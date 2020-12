Il cinema è sempre stata una delle grandi passioni di Tommaso Paradiso e non è una notizia di cui sono a conoscenza solo le fan più accanite del cantante, ma è un qualcosa che in diverse interviste gli è capitato di raccontare. Adesso, però, dalle passioni si è fatto un passo avanti verso i sogni che si realizzano perché il cantautore ha appena finito di girare il suo primo film da regista.

Quello che c'è da sapere sul film

Il titolo del lungometraggio è "Sulle nuvole" girato interamente a Roma, come Tommaso Paradiso ha raccontato a Vanity Fair, e parla ovviamente d'amore. I protagonisti sono Marco Cocci e Barbara Ronchi che hanno seguito l'ex frontman dei The Giornalisti in questo viaggio cinematografico, raccontando una storia di amore e di rinascita, una storia fatta di coraggio e di passioni. La sceneggiatura è il frutto di un lavoro a sei mani, quelle di Chiara Barzini, Luca Infascelli e lo stesso regista che ha voluto mettere mano anche alla stesura della storia. Non è ancora stata individuata una data di uscita del film, che verrà distribuito dalla Warner Bros Pictures.

La trama di Sulle Nuvole

Come anticipato si tratta di una storia d'amore, i cui protagonisti sono Nicc Vega e Francesca. Nic è un cantante di un discreto successo, amato dal pubblico e dalle case discografiche, che si lascia alle spalle un grande amore con l'unica donna con la quale avrebbe potuto condividere la sua vita: Francesca. Come molti artisti, Nic si trova ad affrontare una profonda crisi che abbraccia non solo l'ambito professionale, ma anche quello emotivo. Si rende conto, d'improvviso, di essere solo e senza stimoli, ispirazione, sogni da seguire; così decide di seguire l'unico sogno sopito da tempo: correre da lei, la donna che ha sempre amato e con la quale è stato felice. Francesca, quindi, vede la sua vita stravolta dall'arrivo di un uomo con il quale sperava di poter costruire un futuro, ma è passato del tempo e i ricordi non possono essere impiantati nella realtà o forse basteranno per riaccendere la passione.