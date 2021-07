Antonio Banderas in Indiana Jones 5: foto e video dal set del film con Harrison Ford L’attore spagnolo felicissimo di unirsi al già ricco cast per il quinto capitolo di Indiana Jones. Ecco alcune immagini e video dal set, con la controfigura di Ford e Phoebe Waller-Bridge, oltre ad alcune curiosità sul film: dove è girato, in quale anno è ambientato e quanti anni ha Indiana Jones nel film (Ford ne ha appena compiuti 79).

A cura di Valeria Morini

Un altro nome superstar si aggiunge al già ricco cast di Indiana Jones 5 le cui riprese sono in corso. Si tratta di Antonio Banderas, che andrà ad affiancare Harrison Ford nel nuovo capitolo dedicato all'archeologo già protagonista de I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Dopo molti rinvii e rallentamenti, l'uscita del film è fissata per il 29 luglio 2022. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Banderas, che presto interpreterà anche il giornalista italiano Mario Spezi nella miniserie sul Mostro di Firenze. Questo il commento dell'attore (da Twitter).

È un onore unirsi sullo schermo a uno degli eroi più carismatici della storia del cinema, con Harrison Ford, Steven Spielberg, James Mangold e il resto di questa favolosa squadra di Indiana Jones.

Il cast di Indiana Jones 5

Il nome dell'attore spagnolo va ad affiancarsi a un elenco davvero interessante. Oltre a Ford troveremo pure Mads Mikkelsen, il possente interprete danese di Un altro giro, che Hollywood ama molto (dopo che è stato Hannibal Lecter e LeChiffre in 007, chissà che non gli tocchi un altro ruolo da cattivo). Presente anche Phoebe Waller-Bridge, attrice e autrice nota per la serie Fleabag. Nel cast anche Boyd Holbrook, visto in Narcos, Thomas Kretschmann (Penny Dreadful: City of Angels, Giovanni Paolo II nel tv movie Non abbiate paura) e Toby Jones (Wayward Pines). Dirige James Mangold e Steven Spielberg resta come produttore esecutivo, con le musiche del mitico John Williams.

La trama: quanti anni ha Indiana Jones nel film e in che anno è ambientato

I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma sappiamo che la storia (o parte di essa) si ambienterà nel 1969. Il precedente film (del 2008) era ambientato nel 1957, mentre i tre film che compongono la trilogia classica sono collocati rispettivamente nel 1936, 1935 e 1938. Ricordiamo che Ford ha 79 anni compiuti il 13 luglio: il suo personaggio nel film avrà invece 70 anni, considerato che Indy è nato il 1º luglio 1899.

Leggi anche Phoebe Dynevor dopo Bridgerton debutta al cinema, ecco la prima foto dal set

Le immagini del set di Indiana Jones

Le prime foto di scena che trovate in questa gallery mostrano infatti le riprese di una parata per il ritorno degli astronauti dell'Apollo 11, dopo lo sbarco sulla Luna. La location è Glasgow, dove sono state ricostruite le strade di New York. Nelle immagini vediamo che la festa viene disturbata da un inseguimento tra Indiana Jones che immancabilmente è a cavallo (interpretato dalla controfigura di Ford) e il personaggio di Holbrook, in motocicletta. Sotto, altre foto e video che mostrano lo stuntman e Phoebe Waller-Bridge, vestita con un look tipicamente fine anni 60. Le riprese avranno luogo anche in Marocco (si parla di una "scena in una piramide"), Irlanda, Scozia e pure in Sicilia.