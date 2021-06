Arriva un film su Polly Pocket con Lily Collins di Emily in Paris Il celebre giocattolo amatissimo dalle bambine degli anni 90, già protagonista di cartoni animati, diventa un film. Nel progetto, due nomi amatissimi: Lily “Emily in Paris” Collins, protagonista, e Lena Dunham, la creatrice di Girls chiamata in veste di regista. Prosegue così la tendenza a trasformare i giochi in prodotti cinematografici, nell’attesa che arrivi il film su Barbie.

A cura di Valeria Morini

Ormai è chiaro che una delle tendenze imperanti di Hollywood sia quella di ispirarsi ai giocattoli. Dopo la lunga saga dei Transformers, e i vari film sui Lego, dopo gli annunci dell'attesissimo film di Barbie (con Margot Robbie) e di quelli sulle Hot Wheels, sul cubo di Rubik, sul Monopoly e persino sul gioco di carte Uno, ecco che Mattel Films, la divisione cinematografica della società, ha pensato addirittura a un film su Polly Pocket scegliendo due volti molto popolari per la protagonista e la regia.

Lily Collins protagonista, sarà Polly Pocket

Chi è stata bambina negli anni 90 non ha bisogno di presentazioni per Polly Pocket: si tratta di una linea di bambole in miniatura lanciate sul mercato nel 1989, con tanto di casette complete di accessori ma facilmente trasportabili perché in formato ridotto. Al gioco si è già ispirata una serie animata intitolata Polly Pocket, che racconta le imprese di Polly, una bambina di 11 anni, e delle sue amiche, capaci di rimpicciolirsi e sventare i piani della perfida Griselle Grande. Come anticipato da Variety, nel ruolo di protagonista, ma anche di produttrice, troveremo Lily Collins, la sempre più lanciata figlia di Phil Collins che interpreta tra l'altro la popolare serie Emily in Paris.

La regista è Lena Dunham

Dietro la macchina da presa siede invece Lena Dunham, attrice, produttrice, regista e attivista, tra le menti più brillanti dello spettacolo americano. È la creatrice della serie tv di culto Girls, che ha anche interpretato, ed è al suo secondo film da regista, dopo il film semi-autobiografico Tiny Furniture, piccolo lavoro indie che ricevette molti premi. Ha anche recitato in C'era una volta a… Hollywood di Tarantino, nei panni di una delle hippie della Manson Family. Molto attiva sul fronte femminista, ha spesso parlato dei suoi problemi con l'endometriosi e con la sterilità.