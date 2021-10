Caso Baldwin, Joel Souza: “Halyna Hutchins si è accasciata a terra, diceva di non sentire le gambe” Stando a quanto ha riportato il regista nei documenti ufficiali che saranno portati in tribunale, Alec Baldwin si stava esercitando sulla scena nell’estrarre la sua revolver dalla fondina puntandola verso la camera, quando sarebbe partito il colpo fatale. “Un rumore che sembrava una frusta e poi un forte botto”, si legge nel documento riportato da Reuters. Halyna Hutchins sarebbe stata colpita dritta al petto lamentando forti dolori allo stomaco, avrebbe iniziato a barcollare e a dire di non sentirsi più le gambe.

A cura di Giulia Turco

Il regista Joel Souza, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto sul set di Rust in New Mexico, è in condizioni di salute stabili. Lasciato l'ospedale, Souza sta collaborando con la polizia per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Stando a quanto ha riportato il regista nei documenti ufficiali che saranno portati in tribunale, Alec Baldwin si stava esercitando sulla scena nell'estrarre più volte la sua revolver dalla fondina puntandola verso la camera, quando sarebbe partito il colpo fatale.

La ricostruzione del regista

Nella giornata di domenica 24 ottobre, Joel Souza ha raccontato agli agenti quanto ricorda della tragedia. Alec Baldwin avrebbe puntato la pistola verso la camera (che gli era stato detto fosse scarica), mentre lui e la direttrice di fotografia che si trovavano subito dietro l'attrezzatura sul set. "Joel ha dichiarato che Alec si stava esercitando, ha detto che stava guardando oltre la spalla di Hutchins quando ha sentito un rumore che sembrava una frusta e poi un forte botto", si legge nel documento riportato da Reuters. La direttrice di fotografia sarebbe stata colpita dritta al petto e avrebbe subito lamentato forti dolori allo stomaco, ha iniziato a barcollare e a dire di non sentirsi più le gambe. Un cameraman era in piedi al suo fianco al momento dello sparo.

(Il regista Joel Souza).

Non era il primo incidente sul set di Rust

Non era la prima volta che si verificava un incidente sullo stesso set. Secondo il Los Angeles Times, più di una settimana prima la controfigura di Baldwin avrebbe sparato accidentalmente due colpi da un'arma da fuoco sulla scena dopo che gli era stato detto che l'arma era scarica di munizioni, compresi i colpi a salve. La società di produzione ha fatto sapere che condurrà una revisione interna delle loro procedure, mentre l'assistente alla regia Dave Halls e la responsabili alle armi del set Hannah Gutierrez al momento non si sono resi disponibili a rilasciare dichiarazioni.