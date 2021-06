Dune di Denis Villeneuve fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 Il film diretto da Denis Villeneuve, procrastinato più volte a causa della pandemia di coronavirus, sarà fuori concorso e in prima mondiale alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si terrà dal 1° all’11 settembre 2021. L’atteso adattamento per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert, sarà proiettato il 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Finalmente Dune! Il film diretto da Denis Villeneuve, procrastinato più volte a causa della pandemia di coronavirus, sarà fuori concorso e in prima mondiale alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che si terrà dal 1° all'11 settembre 2021. Prodotto da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures, l'atteso adattamento per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert, sarà proiettato il 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Il cast e la trama di Dune

Il cast stellare di Dune è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. La storia di Dune è tutta nel viaggio dell'eroe Paul Atreides, un giovane brillante e dotato di talento che è nato per andare incontro a un destino più grande della sua stessa immaginazione: raggiungere il più pericoloso pianeta dell'universo e assicurare così un futuro alla sua famiglia e al suo popolo.

Le differenze con il Dune di David Lynch

Il primo adattamento cinematografico è a opera di David Lynch ed è datato 1984. Nel cast Kyle MacLachlan nel ruolo di Paul Atreides, Jürgen Prochnow, Max von Sydow, Sting e Silvana Mangano. Il film ricevette una candidatura all'Oscar 1985 per il miglior sonoro. Lo scrittore Frank Herbert riuscì a vedere il film prima di morire, dichiarandosi felice dell'adattamento che ne era stato fatto. La critica lo accolse diversamente. Tra questi Roger Ebert: "Questo film è un vero casino, una incomprensibile, brutta, non strutturata escursione inutile nei reami più oscuri di una delle sceneggiature più confuse di tutti i tempi". Le differenze rispetto al Dune di Dennis Villeneuve saranno principalmente proprio date dalla struttura: questo film è l'adattamento della sola prima parte del primo romanzo di Frank Herbert. Ci sono grandi aspettative dal regista che ha già diretto film iconici come Prisoners, Enemy, Arrival e Blade Runner 2049.