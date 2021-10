Hilaria Baldwin, moglie di Alec, rompe il silenzio dopo la tragedia: “Il mio cuore è con Halyna” Hilaria Baldwin, moglie del noto attore americano, rompe il silenzio dopo il tragedia che ha visto coinvolto suo marito sul set del film Rust, dove provando una pistola che avrebbe dovuto usare in scena, ha colpito letalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins La donna affida ad un post su Instagram tutto il suo dolore: “Le mie preghiere e il mio cuore sono vicino alla sua famiglia”.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di alcuni giorni dalla tragedia consumatasi sul set del film "Rust", dove Alec Baldwin provando una pistola che avrebbe dovuto usare in scena ha ucciso la direttrice della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Zousa, è intervenuta sulla questione Hilaria, la moglie del noto divo americano. La donna ha pubblicato nella giornata di lunedì un post rivolto alla famiglia della vittima.

Le prime parole di Hilaria Baldwin

Hilaria Baldwin dopo giorni di silenzio ha trovato il coraggio di parlare ed esprimere le sue sensazioni a seguito della tragedia in cui è stato coinvolto suo marito. Con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram, la donna mostra tutto il suo dolore e lo sgomento per quanto è accaduto, dichiarando di essere ancora sotto shock e di pregare per la famiglia della giovane Halyna che ha perso la vita in un modo così tragico e accidentale: "Il mio cuore è con Halyna. Suo marito. Suo figlio. La loro famiglia e i loro cari. E il mio Alec. Si dice: ‘Non ci sono parole' perché è impossibile esprimere lo shock e il dolore di un incidente così tragico. Crepacuore. Perdita. Supporto", scrive la Baldwin.

Le dichiarazioni di Alec Baldwin

Il giorno dopo il terribile accaduto, anche Alec Baldwin non ha esitato a manifestare sui social tutto il suo dolore, nonché la volontà di aiutare attivamente la polizia nelle indagini per comprendere come sia potuto accadere un così terribile incidente: