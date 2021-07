I funerali di Libero De Rienzo oggi: “Non saranno in forma privata per celebrare la sua umanità” I funerali di Libero De Rienzo saranno celebrati oggi 22 luglio 2021 alle ore 15.00 nella chiesetta del cimitero di Paternopoli (Avellino). L’attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all’età di 44 anni sarà sepolto nella cappella di famiglia insieme alla madre e al nonno paterno: “Su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente”.

I funerali di Libero De Rienzo saranno celebrati oggi 22 luglio 2021 alle ore 15.00 nella chiesetta del cimitero di Paternopoli (Avellino). L'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni sarà sepolto nella cappella di famiglia insieme alla madre e al nonno paterno. La mamma Pupa Rondinella persa quando aveva solo due anni a causa di una malattia, il padre Fiore De Rienzo, noto giornalista di Chi l'ha visto?, sempre al suo fianco e concorde con don Rocco Salierno per una benedizione pubblica prima della tumulazione.

Sarà sepolto accanto alla madre

Picchio, come lo chiamavano in famiglia e poi gli amici, non avrà dei funerali in forma privata, come ha spiegato l'avvocato della famiglia: "Su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare nel cuore della gente".

Tutto avverrà "nel pieno rispetto delle norme anti Covid", come ha precisato anche il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano, che, intervistato dall'emittente Primativvu Campania, ha anche spiegato come mai l'ultimo saluto è stato voluto proprio nel paesino irpino, visto lo stretto legame affettivo con Paternopoli di Fiore De Rienzo, originario del posto. "Ora le sue spoglie riposeranno accanto alla madre, sulle colline irpine da cui si può scorgere il mare" ha dichiarato a Oggi.it una cugina di Libero.

Le indagini, l'autopsia e gli esami tossicologici

Le indagini sulla morte di Libero De Rienzo continuano, sul corpo dell’attore è stata eseguita l’autopsia ma bisognerà attendere almeno quindici giorni per avere i risultati degli esami tossicologici. Intanto, l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia ed amico di famiglia, si è espresso a nome dei parenti con una chiara richiesta di rispetto per la prematura scomparsa del giovane artista: "Si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una fuoriuscita di notizie. Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su notizie che per legge, rappresentando anche il contenuto di atti di indagine, dovrebbero essere coperte dal segreto istruttorio non solo in ottica della privacy, ma anche in termini dei due codici, penale e di procedura penale, una piena violazione".