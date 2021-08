I Me contro Te superano un milione di euro di incassi, già pronto il terzo film I Me contro Te superano un milione di euro di incassi e raddoppiano, anzi triplicano, la produzione di film. Con una trama tutta ancora da svilupparsi e un finale apertissimo, un nuovo lavoro è già in fase di scrittura avanza. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mese di settembre con un video Youtube dei protagonisti.

Il fenomeno dei Me contro Te non conosce crisi e pandemie. È stato sempre loro l'ultimo grande incasso prima che il mondo cambiasse, ancora loro registrano il primo grande incasso dopo la crisi di Covid-19. In due giorni di programmazione, un milione e duecentomila euro: una cifra da capogiro destinata a salire. E non è tutto. Perché il film avrà certamente un sequel, un terzo capitolo del franchise. La progressione della trama de "Il mistero della scuola incantata" è ancora tutta da svilupparsi, pertanto siamo certi che un nuovo lavoro è già in fase di scrittura avanzata. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mese di settembre attraverso un video youtube dei Me contro Te.

Gli incassi dei Me contro Te

Due idoli assoluti dei bambini, i Me contro Te iniziano la loro avventura in una cameretta in Sicilia nel 2014, con la prima pubblicazione di un video su Youtube. Nel giro di pochissimo tempo, i Me contro Te diventano un punto di riferimento per i bambini e per i genitori di tutta Italia. La coppia composta da Sofia Scalia (classe 1997) e Luigi Calagna (classe 1992), insieme anche nella vita, diventa un successo commerciale incredibile: sei libri pubblicati, un album diventato subito disco d'oro nel giro di una settimana e adesso due film campioni di incassi. Il film, uscito il 18 agosto, ha superato in due giorni duecentomila presenze incassando più di un milione di euro.

La trama del mistero della scuola incantata

Di cosa parla il secondo film dei Me contro Te? Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione di una festa di inaugurazione di una bellissima scuola. Attesi dall'amico Pongo, i Me contro Te scopriranno presto che la scuola nasconde un mistero e ancora una volta dietro tutto questo c'è il Signor S. Per la prima volta, però, Luì e Sofì vengono a conoscenza di un importante segreto sul loro passato.