Le sale ringraziano i Me contro Te, Il Mistero della scuola incantata migliore esordio del 2021 La coppia di Youtuber amata dai bambini conquista ancora i cinema: con oltre 811mila euro incassati il primo giorno, Luì e Sosì hanno portato a casa il miglior debutto dei tempi della pandemia. Il loro secondo film Il Mistero della scuola incantata è primo in classifica, sopra Fast & Furious 9.

A cura di Valeria Morini

A portare un po' di respiro alle sale cinematografiche, in un momento difficilissimo, tra stagione estiva e strascichi del Covid e obbligo di green pass, ci volevano i Me contro Te. Alla maggior pare degli adulti (salvo che non siano genitori di bimbi) il duo di YouTube risulterà sconosciuto, ma Luigi Calagna e Sofia Scalico, alias Luì e Sofì, sono i beniamini dei più piccoli e l'uscita del loro secondo episodio cinematografico Me contro Te il film – Il Mistero della scuola incantata ha segnato il miglior esordio in sala del 2021. I cinema hanno fatto numeri da pre-Covid incassando 811.314 euro con 125.592 presenze, secondo i dati Cinetel.

Il confronto con il primo film

Forse si può finalmente cominciare a parlare di rinascita delle sale, quella che gli esercenti stanno costruendo pazientemente da mesi (come qualche tempo fa ha raccontato a Fanpage.it il dirigente Anec Simone Gialdini). Per capirci, il primo giorno di programmazione del precedente film Me contro Te – La vendetta del signor S aveva totalizzato 1 milione e 100 mila euro, una cifra non di molto superiore, specie considerando che in quel caso eravamo a gennaio 2020, prima della pandemia. Quella pellicola aveva concluso la sua avventura in sala con un totale di 9 milioni e mezzo di euro, un risultato strabiliante per un film italiano per bambini. Per fare un altro confronto utile, in tempi di pandemia Black Widow ha esordito con 610 mila euro, Tenet con 414 mila euro, After 2 con 661 mila euro, The Suicide Squad con 598mila euro.

Il box office del 18 agosto

Altro paragone interessante, quello con Fast & Furious 9, anch'esso uscito il 18 agosto (ma ci sono state precedentemente alcune anteprime andate bene): l'action si ferma ben al di sotto e i muscoli di Vin Diesel sono battuti dal mondo giabesco di Luì e Sofì. Ecco il box office completo di ieri.

