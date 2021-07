Josh Gad è Le Tont il primo personaggio gay della Disney: “Aspettatevi l’inaspettato” Il primo personaggio gay nella storia della Disney è Le Tont, il fido compare di Gaston, che compare ne “La Bella e la bestia”. Nel live action del 2017 il suo era un ruolo ben definito e, infatti, in quello che sarà il prequel del live action l’omosessualità accennata nel film, non sarà più solo una percezione ma un dato di fatto. A raccontarlo è Josh Gad, l’attore che lo interpreta.

A cura di Ilaria Costabile

La necessità di inclusione e di rappresentare anche nelle storie della Disney tutte le sfaccettature del mondo reale, ha portato i creatori dell'ultimo live action della nota casa di produzione ad introdurre nel prequel de "La Bella e la bestia" il primo personaggio gay nella filmografia disneyana. Si tratta di Le Tont, il fido braccio destro di Gaston, il prepotente pretendente di Belle, a cui sarà dedicata una mini serie per Disney+ che racconti la sua storia prima dell'incontro con la fanciulla che gli ha rapito il cuore. In un'intervista a Variety l'interprete di Le Tont, ovvero l'attore Josh Gad, ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio che presto vedremo sul grande schermo.

Il personaggio di Le Tont

Il fatto che il personaggio di Le Tont adottasse degli atteggiamenti che potessero far pensare ad una sua omosessualità non è mai stato un segreto, tanto che nel 2017, quando il live action de "La Bella e la Bestia" arrivò nelle sale, lo sceneggiatore Bill Condon, raccontò che aveva lavorato sulla figura del sodale di Gaston, in modo da farlo diventare il primo personaggio gay nella storia Disney, elogiando anche la bravura del suo interprete: "Le Tont è un tipetto portato, un giorno, a voler essere come Gaston, un altro a volerlo baciare. Non sa quel che vuole. Sa semplicemente di avere questi sentimenti, da cui Josh Gad ha saputo trarre il meglio. È fantastico essere riusciti ad avere un momento gay in un film Disney".

Cosa vedremo nel prequel

A questo proposito, infatti, è stato proprio Josh Gad a fornire qualche dettaglio in più sul suo ruolo, parlando di quello che potrebbe accadere nel prequel de "La Bella e la Bestia", di cui attualmente si paventa l'arrivo sulla piattaforma streaming almeno per il 2022: "Ci stiamo ponendo un sacco di domande importanti su questi personaggi. Penso che ne verremo fuori con delle storie incredibili proprio perché inaspettate. Penso che “Aspettatevi l’inaspettato” sia tutto ciò che possa dirvi ad oggi. E non solo relativamente a Gaston e LeTont, ma ad un sacco di personaggi che faranno parte di questa serie".