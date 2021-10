Keanu Reeves fa un regalo folle agli stunt-man di John Wick 4 Al termine delle riprese di John Wick: Chapter 4, l’ultimo capitolo del film che ha avuto il merito di dare nuovo lustro alla carriera di Keanu Reeves, l’attore ha deciso di sdebitarsi con il team di quattro stunt-man che lavorano al suo fianco per le riprese regalando loro un Rolex Submariner con incisione personalizzata.

Un regalo da non credere quello che Keanu Reeves – la star assoluta, apprezzata anche per essere "l'antidivo di Hollywood" – ha fatto per tutto lo staff degli stunt-man di John Wick 4. In occasione della fine della lavorazione del film, la stella del cinema americano ha regalato a tutti dei Rolex Submariner (valore commerciale che va oltre i 25 mila euro). E c'è dell'altro: l'orologio ha una speciale dedica per tutti.

Il regalo incredibile

Al termine delle riprese di John Wick: Chapter 4, l'ultimo capitolo del film che ha avuto il merito di dare nuovo lustro alla carriera di Keanu Reeves, l'attore ha deciso di sdebitarsi con il team di quattro stunt-man che lavorano al suo fianco per le riprese. Ecco perché l'incisione riporta: "The John Wick Five" e poi il nome del professionista che ha lavorato e il personale ringraziamento dell'attore: "Thank you. Keanu. JW4 2021".

La trama e il cast di John Wick 4

John Wick 4 ha un super cast di attori che affiancano Keanu Reeves: Asia Kate Dillon, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Halle Berry, Bill Skarsgard, Lance Reddick, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Donnie Yen. John Wick: Chapter 4 è il quarto capitolo della saga che era stata inizialmente concepita come una trilogia. Molto riguardo al plot e riguardo alla sinopsi del prossimo film, resta avvolto nel mistero. Sappiamo però che, in caso di accoglienza positiva, il quinto capitolo è già in ghiaccio, pronto per essere sviluppato al momento opportuno.

L'atteso Matrix 4

Matrix Resurrections è il titolo del quarto capitolo della saga che sarà per l'occasione diretto esclusivamente da Lana Wachowski. È un altro grande film molto atteso di Keanu Reeves. Entro l'inizio del 2022 si saprà molto di più sui dettagli del film e, soprattutto, sulla data d'uscita e sul cast completo, che comunque include Carrie Ann-Moss mentre non dovrebbe includere Lawrence Fishburne.