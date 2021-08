La sofferenza di Lady D nella struggente locandina di Spencer, il film con Kristen Stewart Tra i film più attesi per il prossimo anno c’è, senza dubbio, “Spencer” il ritratto che Pablo Larraìn ha delineato di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart in uno dei suoi ruoli forse più importanti. La locandina del film, divulgata in queste ore, rende perfettamente idea della sofferenza e dell’immaginaria vita da favola che ha minato l’immagine della Principessa, diventata un’icona del Novecento.

A cura di Ilaria Costabile

Lady Diana è stata indiscutibilmente una delle grandi icone del Novecento. La sua vita, il suo matrimonio con il Principe Carlo, i suoi figli, il rapporto con la Corona e, infine, la sua morte, sono stati da sempre oggetto di chiacchiericcio, di critiche e continui appunti da parte della stampa, inglese e non. A lei, è dedicato il film di Pablo Larrain, "Spencer", presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui è stata diffusa la bellissima e struggente locandina che ci conferma la data d'uscita della pellicola: il prossimo novembre.

La prima locandina del film

Un'immensa gonna di tulle con inserti brillanti e disegnati con maestria che salgono lungo un bustino ancor più prezioso è ciò che si vede guardando la locandina con cui "Spencer" verrà presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Il volto di Lady D non si vede, affonda nel tulle, come gli occhi di guarda lo scatto, si vede la nuca circondata di un prezioso collier, l'iconico caschetto biondo e le mani che quasi nascondo il viso. Un'immagine che da sola basterebbe per raccontare l'intero film, o almeno quello che Pablo Larrain ha voluto raccontare di una delle più grandi icone del Novecento. La Principessa triste, come spesso veniva soprannominata, viene descritta nella sua sofferenza, nelle sue contraddizioni, nella sua vita intrappolata in una gabbia di cristallo dalla quale è difficile e pericoloso venir fuori. Ma, nonostante tutto, Lady D sovverte ogni schema, divenendo indimenticabile.

Quando vedremo il film in Italia

Il film arriverà nelle sale a novembre, almeno in America, mentre in Italia dovremo aspettare il 2022 quando finalmente potremo vedere un nuovo ritratto di Lady D, di cui in questi anni abbiamo imparato a conoscerne il carattere, seppur romanzato, che si vede negli episodi di The Crown, dove fino alla quarta stagione Emma Corrin ha dato il volto alla consorte del Principe Carlo.