“Spencer, il film con Kristen Stewaert su Lady Diana, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia” Secondo la testata Variety, il film di Pablo Larraìn con protagonista Kristen Stewart, ovvero “Spencer” sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte della Biennale, ma pare che l’opera del regista cileno incentrata su un particolare episodio della vita della principessa Diana possa essere tra i titoli prescelti per la rassegna.

A cura di Ilaria Costabile

Spencer verso Venezia

Il film è stato scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, tra le serie più seguite di Netflix. Il film si sofferma su un episodio della vita di Diana Spencer, ovvero quando durante un fine settimana nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, all'inizio degli Anni Novanta, Diana prese la decisione di lasciare il principe Carlo. L'uscita in sala è prevista per il 2022, a venticinque anni dalla terribile scomparsa della principessa. Si tratta di uno titoli più attesi dell'anno che, stando ai primi pronostici, potrebbe anche arrivare ai prossimi Oscar, soprattutto se come dichiarato dalla testata americana, andrà in concorso a Venezia. Insieme a Kristen Stewart, in veste di protagonista, c'è anche Jack Farthing, star di Poldark, nel ruolo del principe Carlo e altri nomi noti del cinema come Timothy Spall, la candidata all’Oscar Sally Hawkins e Sean Harris.

Dune presentato Fuori concorso

Tra i film internazionali che saranno presentati durante la kermesse cinematografica veneziana, c'è anche "Dune", l'attesissima opera di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya che però rientra tra i film che arrivano alla Mostra nella sezione "Fuori Concorso". A causa del Covid l'uscita in sala è stata più volte procrastinata e, infatti, per cui l'arrivo al cinema è previsto entro la fine del 2021, dopo la diffusione delle prime immagini del film che hanno caricato gli spettatori di curiosità nel vedere quella che è stata definita come una nuova epopea fantascientifica.