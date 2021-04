Arrivano nuove foto dal set di House of Gucci, le cui riprese stanno continuando a Roma. Il regista Ridley Scott, che ha scelto un cast internazionale (prevalentemente americano) per raccontare il caso dell'omicidio di Maurizio Gucci, ha girato la scena di un matrimonio con protagonista Lady Gaga, che interpreta Patrizia Reggiani (ex moglie dell'imprenditore e condannata come mandante del delitto). Vediamo così la cantante in abito da sposa, in una sequenza filmata nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, nel rione Sant'Angelo della Capitale.

Le foto del matrimonio di Gucci e Patrizia Reggiani

Ecco qui sopra i nuovi scatti dal set, che si aggiungono alle foto con Lady Gaga e Adam Driver a Milano (l'immagine di lei che imbocca il collega con un panzerotto sono diventate un tormentone). Vediamo la cantante in abito bianco con pizzi e velo lunghissimo e si distingue di nuovo la figura di Driver, che impersona Maurizio Gucci. La scena ricalca dunque il vero matrimonio che unì lui e la Reggiani nel 1972, che però fu celebrato a Milano, a San Sepolcro. Da notare la corposa folla di comparse (ovviamente con le mascherine, che probabilmente sono state tolte brevemente nelle inquadrature).

in foto: Il fotoconfronto con il vero matrimonio, celebrato nel 1972 a Milano

House of Gucci, la trama e il cast completo

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film di Ridley Scott, che torna a un caso di cronaca italiana dopo il sequestro Getty narrato in Tutti i soldi del mondo. House of Gucci, come dicevamo, ricostruisce la lunga relazione tra l'imprenditore, per anni presidente della storica maison di moda, e la Reggiani: a porre fine alle nozze fu Gucci, che lasciò la moglie nel 1985 – dopo 13 anni di unione e due figlie – per la più giovane Paola Franchi. Nel 1995, Gucci venne assassinato davanti al suo ufficio milanese. Furono condannate cinque persone per il delitto, tra cui la ex moglie, considerata l'ideatrice e mandante. Dopo 20 anni in carcere, la Reggiani è tornata in libertà nel 2017. Oltre a Lady Gaga e a Driver, il cast comprende Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi). A loro si è unita Salma Hayek, nel ruolo di Pina Auriemma, amica di Patrizia e condannata come "intermediaria" per l'omicidio tra la mandante e gli esecutori. Inoltre, Madalina Ghenea è Sophia Loren, in una piccola apparizione. Il film si basa sul libro "House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" di Sara Gay Forden.