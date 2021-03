Sono state divulgate le nomination agli Oscar 2021 e tra le varie candidature, nelle solite cinquine compare anche l'Italia, con Matteo Garrone e Laura Pausini. Eppure un altro pezzo del nostro Paese, lo vediamo anche in un altro film in lizza per l'ambita statuetta d'oro. Si tratta di Monica Bellucci, l'attrice è una delle protagoniste The Man Who Sold His Skin della regista tunisina Kaouther Ben Hania, candidato per l'Oscar al miglior film internazionale.

Nel cast un'inedita Monica Bellucci

La pellicola era stata presentata anche durante la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, lo scorso settembre. Durante la rassegna Aveva ottenuto ben due riconoscimenti: il premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile consegnato a Yahya Mahayni e anche il premio per l'inclusione Edipo Re. In Italia il film uscirà, non si sa ancora se in sala o in streaming, distribuito da Wanted Cinema e nel cast c'è una Monica Bellucci come non l'abbiamo mai vista: biondissima e anche un po' spietata.

La trama del film

The Man Who Sold His Skin è un progetto piuttosto ambizioso che butta l'occhio all'arte contemporanea, come dimostrano le influenze dell'artista belga Wim Delvoye, ma che afferra saldamente anche l'attualità guardando al mondo dei rifugiati politici, costretti a combattere contro una limitante burocrazia a cui si aggiunge anche la schiavitù dei permessi di soggiorno. Il protagonista del film, Sam Ali, è un ragazzo siriano dalla spiccata sensibilità che riesce a fuggire dalla guerra, abbandonando il suo Paese attraverso il Libano. Il suo sogno, però, è quello di arrivare in Europa dove può vivere con l'amore della sua vita, ma per farlo accetta di farsi tatuare sulla schiena da uno degli artisti più interessanti del panorama artistico contemporaneo, tanto che il suo corpo diventa una vera e propria opera d'arte. Questo compromesso, però, potrebbe costargli la libertà che da sempre desidera.