Spencer, il primo trailer con una splendida Kristen Stewart nei panni di Lady Diana Il teaser trailer di Spencer, la pellicola di Pablo Larrain che racconta Lady Diana e la sua decisione di lasciare Carlo, nel Natale 1991. Ecco le prime immagini con un’intensa Kristen Stewart, già in lizza per la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, dove il film sarà presentato in concorso.

A cura di Valeria Morini

Sulle note di Perfect Day, si dispiegano le prime immagini di Spencer, l'attesissimo film di Pablo Larrain che vede Kristen Stewart nei panni di Lady Diana. E non è certo un "giorno perfetto" quello vissuto dalla principessa triste nella pellicola del regista cileno, che si concentra su un episodio in particolare della sua breve vita: la decisione di lasciare il principe Carlo, durante le vacanze di Natale 1991 con la royal family a Sandringham House.

Spencer in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2021

Sarà dunque un biopic non esaustivo ma concentrato in uno spazio di tempo ridotto, come Larrain aveva fatto con lo splendido ritratto di Jacqueline Kennedy (Natalie Portman) in Jackie. Questo primo assaggio mostra una Stewart particolarmente intensa (e somigliante a Lady D.) e una narrazione elegante e maestosa della vita di corte, con un'attenzione ai dettagli, compresi gli abiti da scena, preziosamente ricostruiti, della protagonista. Il tutto crea molte aspettative nei confronti di Spencer, che sarà presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2021. Se la giocherà per il Leone d'Oro con Paolo Sorrentino, Pedro Almodovar e Gabriele Mainetti, tra gli altri. C'è già da scommettere che la Stewart sarà in pole position per la Coppa Volpi come miglior attrice. Dopo la Mostra, il film arriverà nelle sale americane a novembre, mentre non è ancora ufficiale la data dell'uscita italiana, con la distribuzione di 01.

Il cast di Spencer

Oltre alla Stewart, il film diretto da Larrain e scritto dal britannico Steven Knight, vede nel cast anche Timothy Spall e Sally Hawkins. Jack Farthing è Carlo, Olga Hellsing è Sarah Ferguson, Thomas Douglas è John Spencer, Amy Manson è Anna Bolena, Niklas Kohrt è il principe Andrea. La fotografia è di Claire Mathon, il montaggio di Sebastián Sepúlveda.

Il poster di Spencer

Il trailer arriva il giorno dopo la diffusione del bellissimo poster di Spencer, qui sotto.