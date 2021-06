Le riprese di Mission Impossible 7 si fermano di nuovo, causa Covid. Secondo quanto riporta il The Sun, 14 persone hanno presentato sintomi da Coronavirus, 4 delle quali sarebbero ballerine che hanno girato una scena in discoteca insieme a Tom Cruise, che per questo ora è costretto a 14 giorni di isolamento. Chissà quale sarà stata questa volta la reazione dell'attore, che lo scorso dicembre aveva completamente perso le staffe, minacciando lo staff di licenziare tutti, dopo aver ripreso alcuni membri della sua troupe che non rispettavano il distanziamento sociale.

Stop alle riprese di Mission Impossible fino al 14 giugno

"Abbiamo temporaneamente interrotto la produzione di ‘Mission Impossibile 7' fino al prossimo 14 giugno, a causa di alcune positività riscontrate nei tamponi di routine", ha fatto sapere un portavoce della Paramount Pictures ad Entertainment Weekly. "Stiamo seguendo i protocolli di sicurezza e continueremo a monitorare la situazione". In isolamento, come Tom Cruise, altre 60 persone membri dello staff. Lo scorso ottobre, durante il set italiano, a Venezia, le riprese del film erano state già interrotte una prima volta. Già rinviati per il lockdown, i lavori erano stati interrotti dopo appena un paio di giorni dall'avvio, per un sospetto caso di Covid nella troupe americana.

La reazione di Tom Cruise

Tom Cruise le aveva provate tutte. Si era parlato persino di un villaggio cinematografico Covid-free nel Regno Unito, una sorta di mega set a prova di virus. Tutto pur di far ripartire al meglio i lavori per il film, che dovrebbe uscire nelle sale il prossimo novembre. Lo staff non deve aver dimenticato facilmente la sfuriata dello scorso dicembre e quell'audio trapelato dal set, nel quale l'attore era andato su tutte le furie per le norme anti Covid violate: "Non voglio mai più vedere niente del genere! Se lo rifate, siete licenziati. Non accetto scuse”, avrebbe detto. Oggi, secondo il The Sun, Cruise "è assolutamente furioso per quello che è successo, soprattutto considerando lo sfogo nei confronti dello staff dello scorso anno. Questo influirà negativamente sulle riprese e dovranno rimettersi in pari quando riprenderanno finalmente a girare".