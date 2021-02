Ora è ufficiale: con i cinema ancora chiusi, l'uscita in sala di Wonder Woman 1984 resta un'utopia e il film sull'eroina DC Comics arriverà in Italia direttamente in digitale. La data del secondo capitolo delle avventure di Gal Gadot nei panni di Diana Prince nel nostro Paese è il 12 febbraio. Dal quel giorno il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in streaming. Sul cinecomic hanno pesato diversi rinvii a causa della lunga pandemia: in Usa è uscito a Natale al cinema e in contemporanea in streaming su Hbo Max.

Come vedere Wonder Woman 1984

Queste le piattaforme su cui sarà visibile la pellicola. Wonder Woman 1984 sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film&TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

La trama e il cast

Sequel di Wonder Woman del 2017 (ma il personaggio è apparso anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League), il film si ambienta negli anni 80. Diana Prince vive ormai tranquillamente in mezzo ai mortali e si occupa di antichi manufatti, agendo come supereroina soltanto in incognito. Si troverà però a dover intervenire per salvare il mondo, contro il pericolo rappresentato dai cattivi Max Lord e Cheetah. In cabina di regia, come per il primo film, troviamo Patty Jenkins, anche responsabile della sceneggiatura insieme a Geoff Johns e Dave Callaham. Oltre a Gal Gadot, il cast del film comprende Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Cheetah), Pedro Pascal (Max Lord), Robin Wright (Antiope) e Connie Nielsen (Hippolyta).

I primi 3 minuti di Wonder Woman 1984

Ed ecco, infine, un assaggio di quello che si vedrà dal 12 febbraio. Warner Bros Italia ha infatti rilasciato un video che offre la possibilità di vedere in anteprima i primi tre minuti di film, nel post qui sotto. Intanto, è già stato ufficializzato il terzo capitolo della saga di Wonder Woman.