Il grande successo di "Wonder Woman 1984", considerato negli Stati Uniti come una sorta di secondo "Tenet", che ha dato prova delle potenzialità della riapertura delle sale dopo il lungo periodo di chiusura a causa delle restrizioni, ha spinto la Warner Bros. a mettere in cantiere il terzo capitolo dell'amazzone della DC Comics.

La data d'uscita nelle sale

La regista Patty Jenkins tornerà ufficialmente dietro la macchina da presa per il terzo film su Wonder Woman. L'accelerazione della Warner Bros. è data proprio dal successo, per certi versi imprevedibile, di"Wonder Woman 1984" che negli Stati Uniti ha debuttato sia nelle sale sia in streaming, su HBO Max. Tutto confermato il cast principale: Gal Gadot tornerà a recitare nei panni dell'eroina. Per quanto riguarda la data d'uscita, la Warner Bros. ha fatto sapere che uscirà in maniera tradizionale: prima nella sale, successivamente sarà disponibile in streaming.

L'annuncio della Warner Bros.

La Warner Bros. ha annunciato il terzo capitolo di Wonder Woman con un comunicato firmato da Toby Emmerich: "Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare la nostra Diana Prince, forte di una incredibile performance nel primo weekend con Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Woman in carne e ossa – Gal e Patty – che torneranno insieme per chiudere la trilogia". Non si conoscono altri dettagli sul terzo capitolo della saga.

Il successo di Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 ha generato un numero incredibile di contatti e sebbene fosse disponibile in streaming, su HBO Max, è riuscito a raccogliere più di 17 milioni di dollari nelle sale. Sulla piattaforma in streaming, che può contare attualmente su 12.6 milioni di utenti, il film ha superato i record di visualizzazione nelle prime 24 ore dal suo ingresso in catalogo.