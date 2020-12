Sembra proprio che Martin Eden abbia conquistato il cuore degli americani. Dopo il New York Times che lo introduce tra i venti migliori film dell'anno, anche Barack Obama nella sua personalissima lista di film e serie televisive che più lo hanno colpito in quest'anno ha scelto il film di Pietro Marcello con protagonista Luca Marinelli. Tanti i titoli citati dall'ex Presidente degli Stati Uniti che comprendono anche lungometraggi mai arrivati al cinema come alcune produzioni Netflix.

La classifica di Barack Obama

"Come tutti gli altri, siamo rimasti bloccati per la maggior parte dell'anno, e con lo streaming che ha offuscato ulteriormente i confini tra film da vedere al cinema e proposte televisive, ho ampliato l'elenco per includere la narrazione visiva che mi è piaciuta quest'anno, indipendentemente dal formato" è così che Barack Obama comunica su Twitter i film che lo hanno accompagnato durante quest'anno e di cui è rimasto soddisfatto dopo averli visti. Con grande sorpresa c'è anche Martin Eden, il film con cui Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia. Un titolo tra i più apprezzati del cinema dell'ultimo anno e che si afferma prepotente anche oltreoceano. La trasposizione del romanzo di Jack London, rivista e riadattata da Pietro Marcello continua a mietere successi. Tra gli altri film in classifica ci sono anche Soul, l'ultimo capolavoro Disney e anche Mank, tra le ultime uscite su Netflix.

La regina degli scacchi tra le serie preferite

Tra le serie indicate dall'ex Presidente degli Stati Uniti compare, invece, oltre alla già amatissima Better Call Saul, anche la più nuova e apprezzatissima "Queen's Gambit". La serie Netflix con protagonista Anya-Taylor Joy, qui in Italia conosciuta come "La regina degli scacchi" ha catturato l'attenzione anche di Obama che l'ha quindi introdotta tra i prodotti seriali più belli visti in quest'anno. Un successo a dir poco confermato.