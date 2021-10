Chris Evans sarà Buzz Lightyear nel film Pixar spin off di Toy Story Lightyear sarà una sorta di spin off dello storico capolavoro Disney Pixar Toy Story che ha accompagnato una generazione. Per la prima volta sarà raccontata la storia di Buzz sotto un aspetto ancora più umano e profondo, mentre cerca di portare a termine il suo compito di mantenere l’ordine all’interno dell’Alleanza Galattica. Buzz prenderà vita grazie alla voce di Chris Evans che, dopo aver lasciato l’universo Marvel, è pronto ad interpretare un nuovo quanto avventuroso supereroe.

A cura di Giulia Turco

È in arrivo il nuovo film d’animazione targato Pixar ispirato alle avventure di Buzz Lightyear, storico personaggio di Toy Story che avrà spazio per un film interamente dedicato alle sue peripezie nello spazio. Il celebre astronauta prenderà vita grazie alla voce di Chris Evans che, dopo aver lasciato l’universo Marvel è pronto ad interpretare un nuovo quanto avventuroso supereroe. Il film arriva poco dopo il 25esimo anniversario della saga di Toy Story (il quarto capitolo ha vinto gli Oscar 2020 come miglior film d'animazione), che la Pixar ha celebrato nel 2020 e per l'occasione ha diffuso i bozzetti inediti di Buzz Lightyear.

La trama di Lightyear, il nuovo film d’animazione Pixar

Lightyear, questo il titolo ufficiale del film del quale è stato diffuso il primo teaser trailer, sarà una sorta di spin off dello storico capolavoro Disney Pixar Toy Story che ha accompagnato una generazione. Per la prima volta sarà raccontata la storia di Buzz, ambientata in un mondo futuristico, il cui personaggio si ispira al mitico Buzz Aldrin astronauta americano del primo sbarco sulla Luna. Nel film conosceremo il personaggio sotto un aspetto ancora più umano e profondo, mentre cerca di portare a termine il suo compito di mantenere l’ordine all’interno dell’Alleanza Galattica, al riparo dalle minacce del malvagio imperatore Zurg.

Quando esce il film su Buzz Lightyear

Non manca molto all’uscita del film d’animazione, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nell’estate 2022 e che potrebbe essere presto disponibile anche sulla piattaforma di streaming Disney +. Si tratta solo del primo di una lunga serie di impegni per Chris Evans che dopo l’addio a Capitan America, si prepara all'avventura di The Gray Man, con i registi degli Avangers, e poi al film Netflix Don't Look Up di Adam McKay con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.