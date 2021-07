Chi ha incastrato Babbo Natale?, il ritorno di Christian De Sica e Alessandro Siani è con la Leotta Christian De Sica diffonde il poster del film natalizio che lo vedrà nuovamente al fianco di Alessandro Siani. impegnato sia come attore che come regista. De Sica sarà Babbo Natale, Siani tornerà a interpretare ruolo del giorno più bello del mondo, la Finocchiaro sarà la Befana. Nel cast, anche la Leotta e un attore di Joker.

A cura di Valeria Morini

Il cinepanettone, almeno in senso lato, è tutt'altro che passato di moda. Per il Natale 2021, occhi puntati su Christian De Sica e Alessandro Siani, coppia cinematografica che si ripropone dopo Il principe abusivo (portato al cinema e e poi a teatro). Il sodalizio continua con Chi ha incastrato Babbo Natale?, annunciato dallo stesso De Sica con tanto di prima locandina. A lui il compito di interpretare Santa Claus, mentre Siani, oltre a impersonare il ruolo di Arturo Meraviglia (lo stesso personaggio de Il giorno più bello del mondo), è anche regista. L'uscita è prevista per dicembre 2021.

Il cast: da Diletta Leotta all'attore di Joker

Il film in realtà era stato pensato per il Natale 2020, ma Vision Distribution, con la chiusura delle sale per Covid, ha deciso di ritardare la lavorazione e far slittare l'uscita di un anno (De Sica svelò di essere sul set del film lo scorso dicembre). Girato tra Napoli e Cinecittà, il film vede nel cast Angela Finocchiaro, che affianca Siani e De Sica e interpreta la Befana, e una guest star come Diletta Leotta. Non mancano attori internazionali come Leigh Gill, attore nano, straordinario caratterista di Joker che ha già recitato per Siani ne Il giorno più bello del mondo (ma in un altro ruolo), e Kai Portman, finlandese-americano cresciuto in Italia e visto nelle serie I Medici e Il cacciatore. Per Alessandro Siani è la quinta volta dietro la macchina da presa, dopo Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo. Il film è scritto da Siani con Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini.

La ripartenza del cinema in sala

Nella speranza di non avere altre chiusure e ondate pesanti di Covid, l'autunno-inverno dovrebbe essere dunque il momento della spinta per una ripartenza concreta e definitiva al cinema in sala, come ha spiegato peraltro a Fanpage.it il direttore di Anec (associazione esercenti) Simone Gialdini. Tra le uscite di Natale ci sarà anche Diabolik dei Manetti Bros (16 dicembre), ma prima ancora ci sono grandi aspettative, sempre per quel che riguarda il cinema italiano, con Tre piani di Nanni Moretti (23 settembre) e Freaks Out di Gabriele Mainetti (28 ottobre). E ancora, vedremo Pio e Amedeo (Belli ciao), il nuovo Leonardo Pieraccioni (Il sesso degli angeli), La Befana vien di notte 2 (con Monica Bellucci).

Il poster di Chi ha incastrato Babbo Natale?