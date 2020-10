Dal 15 al 25 ottobre 2020 torna la Festa del cinema di Roma, giunta alla quindicesima edizione e regolarmente in programma (con la possibilità di vedere una parte del programma online). Ecco il programma della manifestazione, gli ospiti e le misure anti-coronavirus previste per tutelare la sicurezza di pubblico e accreditati. L'evento si svolge all'Auditorium Parco della Musica e in altre location della città.

Festa del cinema di Roma, i film in programma

Tanti i titoli attesi, dal film d'apertura Soul (il nuovo film Pixar) ai ritorni di grandi registi come Thomas Vinterberg, François Ozon, Werner Herzog e Stevew McQueen. Saranno inoltre presentati il docu-film di Alex Infascelli su Francesco Totti dal titolo Mi chiamo Francesco Totti, la serie Romulus, il biopic Stardust su David Bowie, Cosa sarà di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart (film di chiusura). Totti sarà protagonista di un incontro moderato da Pierfrancesco Favino. Verrà inoltre dedicata una retrospettiva al regista indiano Satyajit Ray. Da segnalare anche la rassegna "Film della nostra vita", che permetterà la riproposizione su grande schermo di capolavori come Incontri ravvicinati del terzo tipo, Guerre stellari – Una nuova speranza e Aliens.

Selezione Ufficiale

Soul di Pete Docter (Film d'apertura)

9 Jours À Raqqa | 9 Days At Raqqa di Xavier De Lauzanne

After Love di Aleem Khan

Ammonite di Francis Lee

Asa Ga Kuru | True Mothers di Naomi Kawas

De nos frères Blessés | Faithful di Hélier Cisterne

Des Hommes | Home Front di Lucas Belvaux

Le discours | The Speech di Laurent Tirard

Druk | Another Round di Thomas Vinterberg

Été 85 | Summer Of ‘85 | Estate ‘85 di François Ozon

Fireball: Visitors From Darker Worlds di Werner Herzog

Fortuna di Nicolangelo Gelormini

Home di Franka Potente

I Carry You With Me di Heidi Ewing

Lēciens | The Jump di Giedrė Žickytė

Las Mejores Familias | The Best Families di Javier Fuentes-león

El Olvido Que Seremos | Forgotten We'll Be di Fernando Trueba

Ricochet di Rodrigo Fiallega

The Shift di Alessandro Tonda

Small Axe di Steve McQueen

Stardust di Gabriel Range

Supernova di Harry Macqueen

Subarashiki Sekai | Under The Open Sky di Miwa Nishikawa

Time di Garrett Bradley

In coproduzione con Alice nella Città

Herself | La Vita Che Verrà – Herself di Phyllida Lloyd

Tigers di Ronnie Sandahl

Ironbark | The Courier | L’ombra Delle Spie di Dominic Cooke

Palm Springs | Palm Springs Vivi Come Se Non Ci Fosse Un Domani di Max Barbakow

Peninsula di Sang-ho Yeon

The Reason I Jump di Jerry Rothwell

Seize Printemps | Spring Blossom di Suzanne Lindo

Eventi Speciali

Cosa sarà di Francesco Bruni (Film di chiusura)

Francesco di Evgeny Afineevsky

Fuori era Primavera – Viaggio Nell’italia Del Lockdown di Gabriele Salvatores

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

Ostia Criminale – La Mafia A Roma di Stefano Pistolini

Romulus di Matteo Rovere

Gli ospiti

Nonostante l'emergenza sanitaria, non mancheranno diversi ospiti italiani e internazionali, presenti per i classici Incontri ravvicinati. Il regista Steve McQueen riceverà il Premio alla Carriera. Ci saranno inoltre Fabio e Damiano D'Innocenzo, Gabriele Mainetti, i Manetti Bros, François Ozon, Gianfranco Rosi, Zadie Smith, Francesco Totti, John Waters, Thomas Winterberg, Thom Yorke. In video-collegamento, appariranno Pete Docter, Damien Chazelle e Werner Herzog,

Come vedere la Festa del cinema di Roma in streaming

La Festa del Cinema è visibile anche in streaming, grazie a una nuova sala virtuale a capienza limitata, attraverso la quale seguire on demand una parte del programma: si tratta della piattaforma Digital RFF15, che sarà online a partire da lunedì 12 ottobre, all’indirizzo

https://digital.romacinemafest.org/. I film saranno accompagnati dalle introduzioni dei registi. Sarà possibile acquistare il biglietto online registrandosi sulla piattaforma.

Le misure anti Covid alla Festa del cinema di Roma

Sarà possibile accedere ai luoghi del festival indossando la mascherina in tutte le aree. Verrà misurata la temperatura corporea a tutti i presenti e non sarà permesso di accedere in caso sia superiore a 37,5 gradi. Sarà necessario mantenere il distanziamento di un metro, reso possibile in sala dall'alternanza dei posti a sedere. C'è una differenza rispetto alla Mostra del cinema di Venezia dove la visione del red carpet era interdetta al pubblico: chi vorrà assistere alla passerella dovrà prenotarsi preventivamente sul sito o sull’App della Festa e occupare esclusivamente i posti contrassegnati.