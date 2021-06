Festival di Cannes 2021, il manifesto ufficiale è dedicato a Spike Lee La 74esima edizione del Festival di Cannes è ormai alle porte. Il prossimo luglio, infatti, si apriranno le porte della rassegna cinematografica tra le più importanti d’Europa e, in queste ore, il team della kermesse ha diffuso il manifesto ufficiale interamente dedicato a Spike Lee. Il regista americano, inoltre, è anche presidente di giuria.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Spike Lee con l’autorizzazione di Bob Peterson & Nike © Tutti i diritti riservati

La 74esima edizione del Festival di Cannes è ormai alle porte, il prossimo luglio, infatti, la kermesse si terrà come di consueto in presenza, dopo l'assenza dello scorso anno a causa della pandemia. A presiedere la giuria sarà un'icona del cinema, uno dei registi più eclettici e amati della contemporaneità, ovvero Spike Lee, che già nel 2020 aveva guadagnato questo prestigioso ruolo. Per sottolineare l'importanza del suo lavoro nel settore cinematografico e per omaggiarlo ulteriormente, il team di Cannes ha voluto che sul manifesto ufficiale della rassegna ci fosse proprio il regista, a cui sono state dedicate delle parole al quanto significative.

L'omaggio a Spike Lee

L'estro di Spike Lee, il suo contributo nel mondo del cinema con titoli che più di ogni altri, pur non essendo film dichiaratamente di denuncia, hanno gettato luce sulle problematiche di intere comunità, sono solo alcuni dei motivi per cui al regista americano è stato dedicato il manifesto di apertura della 74esima del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. Ed è proprio il team a spiegare i motivi di questa scelta, con una dedica emozionante al noto cineasta: