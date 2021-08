L’arrivo di Serena Rossi al Lido, madrina a Venezia78 nel giorno del suo compleanno È arrivata stamane al Lido di Venezia, Serena Rossi. Chiamata in veste di madrina della 78esima edizione della Mostra d’arte cinematografica , come ricorda lei stessa, inizia questa nuova ed emozionante esperienza nel giorno del suo compleanno. “Ringrazio per la fiducia la Biennale di Venezia, il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante e io ce la metterò tutta” aveva dichiarato l’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è pronta per iniziare, al Lido stamane è arrivata anche la madrina di quest'anno, ovvero Serena Rossi. L'attrice partenopea, grande protagonista tra cinema e tv in questi ultimi anni, ricopre per la prima volta questo ruolo nella kermesse cinematografica, in quello che per lei è un giorno piuttosto speciale, infatti, è il suo 36esimo compleanno.

L'arrivo di Serena Rossi al Lido

Bellissima in un completo bianco, con i capelli raccolti e il volto coperto dagli occhiali da sole, Serena Rossi arriva al Lido di Venezia, dove ad attenderla c'è il direttore della Mostra, Alberto Barbera, che l'ha voluta come madrina di questa edizione: toccherà a lei, infatti, inaugurare la giornata di apertura del Festival. "Un'emozione enorme e un grande onore" aveva dichiarato subito dopo la notizia che le fosse stato affidato questo compito e oggi, appena arrivata e assediata dagli obiettivi dei fotografi, l'attrice non ha perso occasione per ricordare che il 31 agosto compie gli anni: "Fatemi gli auguri, oggi è il mio compleanno" ha detto ridendo, per poi aggiungere una volta salutato il direttore: "Non c'era regalo migliore che potessi chiedere. Un compleanno irripetibile, sicuramente" ha concluso.

La serata di apertura del Festival

La cerimonia di apertura, che si terrà il 1 settembre, giorno effettivo di inizio della Mostra vedrà impegnata Serena Rossi in una lunga presentazione che si protrarrà fino alla consegna del Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni che, ovviamente, non mancherà di deliziare i presenti con un commosso e intenso discorso. Dopo di lui, poi, è previsto l'arrivo di Pedro Almodòvar che presenterà il suo film d'apertura, Madres Paralelas, con cui si aprirà ufficialmente il concorso, che avrà al suo fianco le due protagoniste della pellicola: la sua musa, Penelope Cruz, e la giovane Milena Smit.