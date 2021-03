Ennio Morricone è stato uno dei grandi protagonisti del cinema, le sue musiche hanno accompagnato film cult difficili da dimenticare, e quindi non è certamente una sorpresa il fatto che per la sedicesima edizione del Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival che si terrà dal 18 al 24 aprile, si sia deciso di dedicare un omaggio speciale al grande maestro scomparso lo scorso 6 luglio. L'evento fa parte della sezione ‘The Italian Masters by Intesa Sanpaolo‘ in cui verrà consegnato anche il premio a Sophia Loren.

I volti del cinema che ricorderanno Morricone

Tanti saranno i volti del cinema che parteciperanno a questo grande momento dedicato al talento e alla grandezza di Ennio Morricone, tra i nomi di Hollywood che hanno più volte lavorato con il maestro, saranno presenti all'evento Quincy Jones che solitamente chiamava Morricone "fratellino", Clint Eastwood a cui era legato dalle esperienze nei film di Sergio Leone, Quentin Tarantino che lo scelse nel suo ‘The Hateful Eight‘ e gli consegnò la Stella sulla Walk of Fame insieme a Pascal Vicedomini, fautore dell'iniziativa. Non mancheranno, ovviamente, anche ospiti italiani come Tony Renis, Marina Cicogna, Franco Nero, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella Leone, e a loro si aggiungeranno anche il flautista Andrea Griminelli, che suonerà alcuni classici di Morricone, Andrea Bocelli, Amii Stuart e altri attori americani come Kevin Costner e Eli Roth.

Ennio Morricone leggenda del cinema

L'evento sarà caratterizzato da performance musicali, messaggi, racconti sulla vita del Maestro che accompagneranno alcuni dei film numerosi film per i quali ha composto la colonna sonora. Tony Renis, presidente onorario del Los Angeles, Italia ha dichiarato: "Ennio Morricone è un autentico mito ovunque nel mondo. È la leggenda delle leggende". Per lui, proprio Morricone, poco prima della sua scomparsa, scrisse una lettera agli Academy affinché gli fosse consegnato il Governors Award ovvero l'Oscar alla Carriera, lo stesso avuto da Lina Wertmuller nel 2019.