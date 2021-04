È partito il conto alla rovescia per la Notte degli Oscar 2021. Sarà una cerimonia molto particolare, in onda dal Dolby Theatre con tutte le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, che ha portato a un rinvio da febbraio al 25 aprile e ha obbliga anche a un cambio di regolamento in merito alla cerimonia. Da notare che, come in gran parte del mondo, in Italia le sale sono ancora chiuse e quasi tutti i film candidati sono visibili in streaming. Tuttavia, sono pur sempre gli Oscar, e mai come quest'anno c'è la curiosità di vedere cosa accadrà ai premi più prestigiosi del cinema: ecco la guida completa per sapere tutto sulla 93esima edizione degli Academy Awards.

La data degli Oscar 2021: quando e dove si svolgeranno

Partiamo dalla data: come già detto, gli Oscar 2021 saranno assegnati nella serata di domenica 25 aprile. Causa fuso orario, in Italia la diretta della cerimonia si terrà in un orario adatto solo ai nottambuli. Si partirà alle 2 di notte (quando da noi sarà già il 26 aprile), per proseguire sino all'alba. Sarà una cerimonia dal vivo, che si svolgerà con il pubblico presente e in location multiple (tra cui il già citato Dolby Theatre).

Come funziona la cerimonia di premiazione: le regole per gli Oscar 2021 in epoca Covid

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della cerimonia degli Oscar, questa si terrà, come dicevamo, dal vivo e senza i collegamenti con le abitazioni dei candidati che abbiamo visto in occasione di altri premi. Ovviamente, saranno rispettati tutti i protocolli sanitari, con il distanziamento sociale e le norme anti-Covid. Impossibile pensare al Dolby Theatre stracolmo: motivo per cui la Notte degli Oscar comprenderà anche altre location, Europa compresa (Londra e Parigi), per ridurre gli spostamenti dei candidati e agevolarne la partecipazione. Non ci sarà un unico conduttore, ma 15 presentatori che consegneranno le statuette: si tratta di Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Zendaya.

Oscar 2021: tutte le nomination e le candidature

Sono otto i titoli in lizza per il miglior film: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Una donna promettente, Sound of Metal, Il processo ai Chicago 7. Il film con più candidature è Mank, ben 10, seguito da Nomadland, Sound of Metal, Minari, Il processo dei Chicago 7 e Judas and the Black Messiah, che ne hanno 6 a testa. Le speranze per l'Italia sono riposte nella canzone di Laura Pausini Io sì (Seen), per La vita davanti a sé, e in Pinocchio di Matteo Garrone che ha ben due nomination (costumi e strucco/acconciatura). Per la prima volta ci sono due registe candidate, Chloé Zhao ed Emerald Fennell, mentre sono tantissime le nomination che riguardano film con star e tematiche della comunità afroamericana, come Judas and the Black Messiah, Ma Rainey’s Black Bottom e Quella notte a Miami. Vi rimandiamo alla nostra guida con tutte le nomination agli Oscar 2021 per l'elenco dettagliato.

I favoriti alla vittoria degli Academy Awards

Per quanto riguarda i pronostici, sulla carta si dovrebbe puntare su Mank, ma il film di David Fincher rischia al contrario di essere il grande perdente e/o di portare a casa solo qualche premio "minore". Il grande favorito è in realtà Nomadland, che ha già vinto Leone d'Oro, Golden Globe e moltissimi altri premi, e potrebbe regalare a Chloé Zhao il secondo Oscar mai conquistato da una donna regista (dopo Katherine Bigelow). Appare molto probabile la vittoria postuma come miglior attore al prematuramente scomparso Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom, mentre noi italiani speriamo in un Oscar a Laura Pausini: non è un'utopia, considerando che la cantante ha già vinto il Golden Globe. Di certo la vedremo sul palco: la Pausini si esibirà durante la Notte degli Oscar con Io sì (Seen).

in foto: Nomadland

Dove vedere la Notte degli Oscar 2021 in Italia: orario, canale TV e diretta streaming

La cerimonia degli Oscar 2021 è visibile in diretta sul canale 303 di Sky, che normalmente si chiama Sky Cinema Collection e, da sabato 17 a venerdì 30 aprile, diventa Sky Cinema Oscar. Inoltre, va in onda anche in streaming, su NOW TV. La diretta parte alle ore 00.15 e prosegue sino alla fine della cerimonia, prevista per l'alba. Il canale trasmette anche una programmazione dedicata prima e dopo la Notte degli Oscar, con un palinsesto di film che sono stati premiati nelle precedenti edizioni. Domenica 25 dalle 10.20, va in onda la maratona con 6 film che hanno vinto nel 2020: Judy, Parasite, Piccole donne, Jojo Rabbit, Le Mans ‘66 – La grande sfida, C’era una volta a… Hollywood.